Tomášov projekt Práca namiesto dávok je bližšie k schváleniu, pomôcť má aj ľuďom s exekúciami

5.3.2025 (SITA.sk) - Projekt Práca namiesto dávok je bližšie k schváleniu. Vláda SR na stredajšom rokovaní schválila novelu zákona o službách zamestnanosti , ktorú predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš . Cieľom návrhu je zlepšiť zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o prácu, najmä osoby v hmotnej núdzi. Novelu zákona by mal parlament schváliť do leta, účinná začne byť od jesene 2025.Podľa nového zákona štát ponúkne nezamestnanej osobe pracovnú ponuku primeranú jej schopnostiam a možnostiam, pričom odmietnutie takejto ponuky môže viesť k odobratiu dávky v hmotnej núdzi , alebo jej časti. Zákon tiež definuje, čo znamená "vhodná pracovná ponuka" pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.Ak nezamestnaný odmietne prácu po prvý raz, príde o dávku na jeden mesiac. Ak sa tak stane opakovane, odobratie dávky bude na tri mesiace. V prípade, že štát poberateľovi neponúkne vhodnú pracovnú ponuku, dávka v hmotnej núdzi sa nijako nekráti ani o ňu nepríde.Zákon zohľadňuje aj výnimky pre zdravotné alebo sociálne dôvody. Nová legislatíva tiež ponúka riešenia pre osoby s exekúciami, zlepšenie podmienok pre deti v školách a upravuje podmienky pre poskytovanie aktivačného príspevku.Štát chce nezamestnaným ponúkať pracovné miesta najmä v sociálnych podnikoch, napríklad čistenie riečnych korýt, práce v lesoch, pasenie či sezónne práce. Ministerstvo práce v spolupráci s ministerstvom životného prostredia už spustilo pilotný projekt čistenia riečnych tokov v okolí Handlovej. Časť miezd bude rezort práce preplácať z eurofondov, pre tento rok takto dokáže využiť takmer 50 miliónov eur."Zákon pamätá na ľudí, ktorí nemôžu z objektívnych príčin pracovať či už zo zdravotných alebo sociálnych dôvodov a nemusia sa báť, že sa toto bude vzťahovať na nich," uviedol minister práce Erik Tomáš.Legislatíva rozširuje aktivačné práce v obciach aj na práce mimo obce na základe dohody samospráv. V súčasnosti platí, že ak človek neodpracuje 32 hodín mesačne v obci, príde o dávku v hmotnej núdzi.Novela zákona berie na vedomie aj ľudí, ktorí nechcú pracovať, pretože majú exekúcie, pre ktoré by im bola výplata exekvovaná. Preto sa rezort práce rozhodol pomôcť im spôsobom, že ak sa človek s exekúciami zamestná, počas prvých dvoch mesiacov mu bude ponúkaná plná výška dávky v hmotnej núdzi, keďže exekúcia sa nevzťahuje na sociálne dávky. Ďalšie dva mesiace to bude 75 % dávky, počas ďalších dvoch mesiacov 50 %, a potom už 20 % dávky."Každý človek, ktorý môže pracovať, by podľa nás mal pracovať," povedal minister práce po rokovaní vlády. Zároveň legislatívu obhajoval s tým, že nie je protiústavná.