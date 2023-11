Ficova vláda bude podľa Gröhlinga stále ukazovať, že nie je sociálna a určite nie demokratická

PVV je zlou správou pre občanov

Vystúpili desiatky poslancov

21.11.2023 (SITA.sk) - Schválené programové vyhlásenie vlády (PVV) nie je programom troch suverénnych strán, ale programové vyhlásenie strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Zvyšné dve strany, Slovenská národná strana Hlas – sociálna demokracia , „nejakým spôsobom išli iba okolo". Na utorkovej tlačovej besede to uviedol podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a predseda poslaneckého klubu strany Branislav Gröhling „Vieme si predstaviť, čo sa spustí, keď vláda získala dôveru. Budú znižovať tresty svojim ľuďom za korupciu, pripomínam, že to bolo 40 ľudí, ktorí boli odsúdení, budú brať peniaze občianskym združeniam, znižovať rodičovské dôchodky a táto vláda nám bude stále ukazovať, že nie je sociálna a určite nie demokratická," povedal poslanec.Podľa poslanca Mariána Viskupiča (SaS) je PVV zlou správou pre občanov, ktorí sa nebudú mať ani lepšie, ani pokojnejšie a ani bezpečnejšie.„Schválený dokument prináša občanom i firmám vyššie dane, z toho vyplývajúci spomalený hospodársky rast a, bohužiaľ, všetky sľuby politikov znovu raz musia zaplatiť len a len ľudia," dodal.Poslanci schválili programové vyhlásenie vlády (PVV) a vyslovili tak dôveru vláde Roberta Fica (Smer-SD). Za prijatie programového vyhlásenia hlasovalo 78 poslancov, proti bolo 65 a nikto sa nezdržal.Na hlasovaní o PVV sa nemohol zúčastniť poslanec Pavol Ľupták (SNS), ktorý je momentálne v nemocnici. Predseda vlády Fico predložil poslancom parlamentu PVV minulý týždeň v utorok. V pléne k programovému vyhláseniu vystúpilo celkom 73 poslancov písomne a ústne prihlásených do rozpravy.Fico v pléne uviedol, že so znením PVV je absolútne stotožnený, keďže bol prítomný pri formulovaní každého jedného odseku a cieľa v dokumente.Podľa Fica bude „základným prameňom“, o ktorý sa bude opierať činnosť vlády a rozhodnutia vládneho kabinetu, Ústava SR. Taktiež uviedol, že rešpektujú a vážia si členstvo SR v Európskej únii