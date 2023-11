Noc nádejí sa už čoskoro opäť dotkne všetkých sŕdc

21.11.2023 (SITA.sk) - Slzy strachu a úzkosti stekajúce po lícach vystrašených rodičov, ktoré sa však vďaka obetavým záchrancom a skvelým zdravotníkom dokázali premeniť na slzy vytúženého šťastia a vďačnosti. Aj o tom bude(Jednotke).Osud vie byť krutý, žiaľ aj v prípade malých, nevinných detí, keď im ich životnú cestu skríži zákerné onkologické ochorenie. Trpia deti, trpia rodičia. Pocit strachu, beznádeje, únava, modlitby..., človek siaha aj po nemožnom. No jediné, čo zostáva aj v týchto ťažkých pohnutých chvíľach a hreje je nádej. Nádej na uzdravenie, že raz sa všetko vráti do starých koľají a dieťa bude opäť vystrájať.Nadácia Kvapka Nádeje prostredníctvom každoročne vyhlasovaných verejných zbierok, benefičných aktivít, ale hlavne vďaka štedrosti darcov a sponzorov podporila charitatívne projekty zamerané na detskú onkológiu na Slovensku sumou viac ako 3 milióny Euro.Každoročným vyvrcholením charitatívnych aktivít nadácie je benefičný galavečer NOC NÁDEJÍ, ktorý aj tento rok v priamom televíznom prenose RTVS predstaví mimoriadne silné príbehy detských onkologických pacientov so šťastným koncom.K emočným vrcholom galavečera NOC NÁDEJÍ búdú aj tento rok patriť prvé stretnutia vyliečených detských pacientov a ich šťastných rodín, s darcami krvotvorných buniek, ktorí po prvý krát vystúpia z anonymity a pozrú sa do tvárí detí, ktorým nezištne zachránili život a do očí ich vďačných rodičov, pre ktorých ich ochota pomáhať, mala nevyčísliteľnú hodnotu.Dramatické, ale šťastné príbehy o vyhratom boji detských pacientov nad leukémiou doplnia atraktívne hudobné vystúpenia populárnych slovenských a českých umelcov, ktorí bez nároku na honorár prepožičali svoj talent na podporu galavečera NOC NÁDEJÍ 2023. Tento rok divákov určite poteší vystúpenie nasledovných O Kvapku Lepších umelcov: Katarína Knechtová, Helena Vondráčková, Peter Cmorik, Daniela Lovlin, Štefan Štec, Emma Drobná, Pavol Bršlík, Nela Pocisková, Gladiator, AYA, Dominika Richterová a ďalší.Aj tento rok svoju štedrosť a ochotu pomáhať preukážu partneri a podporovatelia nadácie Kvapka Nádeje, ktorí počas večera odovzdajú svoje finančné dary, umožňujúce realizáciu charitatívnych projektov Kvapky Nádeje, ktoré majú celoslovenský význam. Svojou "kvapkou" podpory môžu pomôcť aj televízny diváciktorí môžu zaslaťv sieti všetkých mobilných operátorov, ktorou prispejú na projekty Kvapky Nádeje sumou 3,- EUR, alebo dobrovoľným finančným darom na účet verejnej zbierky "KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU".Informačný servis