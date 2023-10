Ficova vláda má ukázať, ako vie riešiť reálne problémy, odkazujú progresívci (video)

Nominácia Pavla Gašpara

26.10.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovenske (PS) vyzýva vládu, aby ukázala, ako vie riešiť reálne problémy. Podľa predsedu PS a podpredsedu Národnej rady SR Michala Šimečku je načase, aby koalícia prestala odvádzať pozornosť kampaňovými klamstvami a útokmi na slabších a začala sa sústrediť na to, čo je podstatné.Podľa neho je nutné sústrediť sa na to, ako dostať slovenské školstvo a zdravotníctvo na európsku úroveň, ako znížiť dlh a deficit či na to, ako garantovať ľudské práva pre všetkých bez rozdielu.„Prajem vláde, aby dokázala prekonať svoj tieň z minulosti. Ak to však nedokáže, PS jej bude aktívnou, odbornou a tvrdou opozíciou,” dodal Šimečka.Podpredsedníčka hnutia Lucia Plaváková vidí nomináciu Pavla Gašpara na post štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti ako problematickú.„Viac ako čokoľvek iné to vyzerá skôr ako rehabilitácia obvinených blízkych osôb Smeru a ambícia zametať kauzy pod koberec. Ambíciou ministerstva spravodlivosti by však malo byť napríklad odstránenie porušení medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov týkajúcich sa rómskej menšiny alebo LGBTI+ ľudí," vyhlásila Plaváková a vyjadrila obavy z toho, že sa toho Slovensko v najbližších rokoch zjavne nedočká.Podpredseda PS Michal Truban zdôraznil potrebu efektívne využiť miliardy eur z EÚ na investície do budúcnosti. Truban si myslí, že je potrebné investovať do zvýšenia produktivity práce, do moderných technológií vo výrobe a tiež zabezpečiť, aby zo Slovenska neodchádzali vzdelaní ľudia.„Musíme im garantovať budúcnosť v slobodnej európskej krajine, nie niekde na izolovanej periférii. Inak odídu a budú našej ekonomike chýbať. Ak nás Ficova vláda bude populisticky ťahať do izolácie, bude nás ťahať aj do chudoby,” dodal Truban.Podpredseda PS Tomáš Valášek zdôraznil, že nepozná jediného človeka v rezorte diplomacie, ktorý by konal v mene iných ako slovenských záujmov.„Medzi tie patrí aj pomoc Ukrajine vrátane vojenskej. Pre našu bezpečnosť je dôležité, aby sme udržali vojská ruského agresora čo najďalej od našich hraníc. Táto pomoc aj obrana Slovenska niečo stoja, preto je Ficova kampaňová kritika výdavkov na obranu veľmi znepokojujúca. Vyzývame ho, aby prestal s populizmom a prijal zodpovednosť za bezpečnosť krajiny,” doplnil Valášek.Podpredsedníčka PS Irena Bihariová spomenula aj Ficove útoky na adresu mimovládnych organizácií a dezinformačnú kampaň predstaviteľov vládnej koalície.Súčasná koalícia podľa nej neponúka žiadny program obrany voči hybridnej vojne a dezinformáciám. „Keby vláde na tejto téme záležalo, zaviaže sa k podpore Centra boja proti dezinformáciám či k podpore slobodnej a nezávislej práce verejnoprávnych médií," dodala Biháriová.Prioritou pre ministra financií by podľa Štefana Kissa (PS) malo byť ozdravenie verejných financií a opätovné naštartovanie ekonomiky. Expert na zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) poukázal na mnohé problémy rezortu zdravotníctva, ktoré neznesú odklad.„Smer nemá motiváciu postaviť sa za ťažké, ale potrebné opatrenia ministerky z inej strany," dodal Dvořák. Odborníčka na vzdelávanie Ingrid Kosová (PS) informovala, že v rezorte školstva je potrebné urýchlene odstrániť segregáciu rómskych detí, za ktorú SR čelí žalobe od EK. Potrebné je podľa nej prijať aj dlhodobý model financovania základných škôl či zabezpečiť dostatok miest v škôlkach.„Najbližšie roky vedenia rezortu životného prostredia Tomášom Tarabom sú rizikom, že premárnime šancu chrániť životné prostredie a zdravie ľudí či šancu na zelenú transformáciu ekonomiky," uzavrela odborníčka na životné prostredie Tamara Stohlová.