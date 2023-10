Šutaj Eštok odvolal Hamrana z funkcie, výhrady mal najmä k migrácii

26.10.2023 (SITA.sk) - Novovymenovaný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas – sociálna demokracia) odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana z funkcie. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR . Políciu zatiaľ povedie Rastislav Polakovič.„Ministerstvo vnútra pripraví všetky zákonom stanovené kroky, aby bol tento post čím skôr obsadený riadne vymenovaným policajným prezidentom," avizuje rezort.Šéf rezortu vnútra mal výhrady k Hamranovej práci v oblasti nelegálnej migrácie, ktorá podľa neho predstavuje problém pre Slovensko. Šutaj Eštok vyjadril výhrady aj voči vnášaniu politických a osobných postojov do výkonu funkcie šéfa polície, čo je podľa neho v nesúlade s tým, že policajní príslušníci by sa mali pri práci riadiť výlučne zákonom.„Minister zdôraznil, že ak má polícia plniť svoje skutočné poslanie v súlade so zákonom, bol tento krok nevyhnutný," dodalo MV SR.