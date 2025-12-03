|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oldrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. decembra 2025
Ficova vláda musí opravovať už piatu zbabranú novelu EIA, v ohrození je vyše 450 miliónov eur
Tagy: EIA Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Ministerka hospodárstva SR Plán obnovy a odolnosti SR posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Koalícia v stredu v Národnej rade opravuje prešľapy ministra životného prostredia. Tvrdí to opozičné hnutie
Zdieľať
3.12.2025 (SITA.sk) - Koalícia v stredu v Národnej rade opravuje prešľapy ministra životného prostredia. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) s tým, že minister Tomáš Taraba spôsobil chaos pri novelizácii procesu posudzovania vplyvov na životné prostredia EIA.
Pre jeho neschopnosť transponovať európsku smernicu hrozí Slovensku prepadnutie prostriedkov z Plánu obnovy, vyhlásila podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová.
„Parlament musí ministrove chyby narýchlo opravovať prílepkom k nesúvisiacej legislatíve. Tomáš Taraba mal v septembri jednu úlohu - zosúladiť proces EIA s európskou smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie. Zlyhal, pretože sa namiesto toho snažil na objednávku developerov prepašovať do zákona oslabenie chránených území,” uviedla.
Teraz preto musí opravovať svoje chyby prostredníctvom v poradí už piatej novely procesu EIA tejto vlády. Opäť chaoticky, na poslednú chvíľu a cez prílepok, hovorí poslankyňa.
„Takto len ďalej rozvracia komplexný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA, ohrozuje podnikateľské prostredie na Slovensku aj plán obnovy,” upozornila Stohlová.
Podľa nej si minister Taraba nerobí svoju prácu, namiesto toho vybavuje láskavosti developerom a najnovšie balí vianočný darček pre oligarchu Andreja Babiša. Septembrová novela EIA bola súčasťou míľnika pre šiestu platbu z Plánu obnovy. Európska komisia si podľa poslanca PS Michala Saba všimla presne to, čo PS kritizovalo už v septembri.
„Taraba do zákona prepašoval bariéru rozvoja veternej energie. Ide o paragraf, podľa ktorého musí s projektom veternej elektrárne v akceleračnej zóne súhlasiť regulátor a zároveň prevádzkovateľ sústavy, pričom nesúhlas hociktorého z nich projekt zablokuje,“ povedal. Komisia si však nevyžiadala len vypustenie tohto ustanovenia, ale aj doplnenie chýbajúcich častí, bez ktorých by nebol splnený míľnik Plánu obnovy.
“Bez tejto úpravy by Slovensko prišlo o viac než 450 miliónov eur. A to len vinou záškodníctva Tomáša Tarabu,” zdôraznil. Podľa neho je hanba, že vicepremiér nebol schopný niesť následky a jeho zbabranú legislatívu musela vo svojom zákone opravovať jeho kolegyňa Denisa Saková.
Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda musí opravovať už piatu zbabranú novelu EIA, v ohrození je vyše 450 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Pre jeho neschopnosť transponovať európsku smernicu hrozí Slovensku prepadnutie prostriedkov z Plánu obnovy, vyhlásila podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová.
Piata novela procesu EIA
„Parlament musí ministrove chyby narýchlo opravovať prílepkom k nesúvisiacej legislatíve. Tomáš Taraba mal v septembri jednu úlohu - zosúladiť proces EIA s európskou smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie. Zlyhal, pretože sa namiesto toho snažil na objednávku developerov prepašovať do zákona oslabenie chránených území,” uviedla.
Teraz preto musí opravovať svoje chyby prostredníctvom v poradí už piatej novely procesu EIA tejto vlády. Opäť chaoticky, na poslednú chvíľu a cez prílepok, hovorí poslankyňa.
„Takto len ďalej rozvracia komplexný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA, ohrozuje podnikateľské prostredie na Slovensku aj plán obnovy,” upozornila Stohlová.
Doplnenie chýbajúcich častí
Podľa nej si minister Taraba nerobí svoju prácu, namiesto toho vybavuje láskavosti developerom a najnovšie balí vianočný darček pre oligarchu Andreja Babiša. Septembrová novela EIA bola súčasťou míľnika pre šiestu platbu z Plánu obnovy. Európska komisia si podľa poslanca PS Michala Saba všimla presne to, čo PS kritizovalo už v septembri.
„Taraba do zákona prepašoval bariéru rozvoja veternej energie. Ide o paragraf, podľa ktorého musí s projektom veternej elektrárne v akceleračnej zóne súhlasiť regulátor a zároveň prevádzkovateľ sústavy, pričom nesúhlas hociktorého z nich projekt zablokuje,“ povedal. Komisia si však nevyžiadala len vypustenie tohto ustanovenia, ale aj doplnenie chýbajúcich častí, bez ktorých by nebol splnený míľnik Plánu obnovy.
“Bez tejto úpravy by Slovensko prišlo o viac než 450 miliónov eur. A to len vinou záškodníctva Tomáša Tarabu,” zdôraznil. Podľa neho je hanba, že vicepremiér nebol schopný niesť následky a jeho zbabranú legislatívu musela vo svojom zákone opravovať jeho kolegyňa Denisa Saková.
Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda musí opravovať už piatu zbabranú novelu EIA, v ohrození je vyše 450 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: EIA Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Ministerka hospodárstva SR Plán obnovy a odolnosti SR posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Ruskí vojaci podľa Ukrajiny uviazli v pouličných bojoch o Pokrovsk
Ruskí vojaci podľa Ukrajiny uviazli v pouličných bojoch o Pokrovsk