 24hod.sk    Z domova

03. decembra 2025

Ficova vláda musí opravovať už piatu zbabranú novelu EIA, v ohrození je vyše 450 miliónov eur


Koalícia v stredu v Národnej rade opravuje prešľapy ministra životného prostredia. Tvrdí to opozičné hnutie



Zdieľať
653255136e1be528751164 676x451 3.12.2025 (SITA.sk) - Koalícia v stredu v Národnej rade opravuje prešľapy ministra životného prostredia. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) s tým, že minister Tomáš Taraba spôsobil chaos pri novelizácii procesu posudzovania vplyvov na životné prostredia EIA.


Pre jeho neschopnosť transponovať európsku smernicu hrozí Slovensku prepadnutie prostriedkov z Plánu obnovy, vyhlásila podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová.

Piata novela procesu EIA


„Parlament musí ministrove chyby narýchlo opravovať prílepkom k nesúvisiacej legislatíve. Tomáš Taraba mal v septembri jednu úlohu - zosúladiť proces EIA s európskou smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie. Zlyhal, pretože sa namiesto toho snažil na objednávku developerov prepašovať do zákona oslabenie chránených území,” uviedla.

Teraz preto musí opravovať svoje chyby prostredníctvom v poradí už piatej novely procesu EIA tejto vlády. Opäť chaoticky, na poslednú chvíľu a cez prílepok, hovorí poslankyňa.

„Takto len ďalej rozvracia komplexný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA, ohrozuje podnikateľské prostredie na Slovensku aj plán obnovy,” upozornila Stohlová.

Doplnenie chýbajúcich častí


Podľa nej si minister Taraba nerobí svoju prácu, namiesto toho vybavuje láskavosti developerom a najnovšie balí vianočný darček pre oligarchu Andreja Babiša. Septembrová novela EIA bola súčasťou míľnika pre šiestu platbu z Plánu obnovy. Európska komisia si podľa poslanca PS Michala Saba všimla presne to, čo PS kritizovalo už v septembri.

„Taraba do zákona prepašoval bariéru rozvoja veternej energie. Ide o paragraf, podľa ktorého musí s projektom veternej elektrárne v akceleračnej zóne súhlasiť regulátor a zároveň prevádzkovateľ sústavy, pričom nesúhlas hociktorého z nich projekt zablokuje,“ povedal. Komisia si však nevyžiadala len vypustenie tohto ustanovenia, ale aj doplnenie chýbajúcich častí, bez ktorých by nebol splnený míľnik Plánu obnovy.

“Bez tejto úpravy by Slovensko prišlo o viac než 450 miliónov eur. A to len vinou záškodníctva Tomáša Tarabu,” zdôraznil. Podľa neho je hanba, že vicepremiér nebol schopný niesť následky a jeho zbabranú legislatívu musela vo svojom zákone opravovať jeho kolegyňa Denisa Saková.


Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda musí opravovať už piatu zbabranú novelu EIA, v ohrození je vyše 450 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: EIA Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Ministerka hospodárstva SR Plán obnovy a odolnosti SR posudzovanie vplyvov na životné prostredie
