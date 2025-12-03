Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

03. decembra 2025

Ruskí vojaci podľa Ukrajiny uviazli v pouličných bojoch o Pokrovsk


Ruskí vojaci podľa Kyjeva uviazli v pouličných bojoch o mesto Pokrovsk. „Situácia v našom sektore frontu zostáva zložitá. Nepriateľ vykonáva intenzívne útoky na severnú časť ...



russia_ukraine_war_myrnohrad_78174 676x451 3.12.2025 (SITA.sk) - Ruskí vojaci podľa Kyjeva uviazli v pouličných bojoch o mesto Pokrovsk. „Situácia v našom sektore frontu zostáva zložitá. Nepriateľ vykonáva intenzívne útoky na severnú časť Pokrovska. Naše jednotky pokračujú v plnení svojich úloh a brzdia postup ruských síl," uviedol 7. zbor ukrajinských vzdušných útočných síl. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.


V niektorých oblastiach sa Rusi snažia operovať v blízkosti ukrajinských logistických trás. „V týchto oblastiach je nepriateľ zabíjaný rýchlejšie, ako sa dokáže prisúvať," vyjadril sa 7. zbor.

Dodal, že hoci logistika zostáva pod silným tlakom, zásobovacie trasy stále fungujú. „Činnosť na rozširovaní logistických koridorov prebieha," poznamenal 7. zbor.

Napriek intenzívnym bojom sa podľa Kyjeva ukrajinskej armáde pri Myrnohrade podarilo v priebehu minulého týždňa vykonať niekoľko rotácií vojakov.


Zdroj: SITA.sk - Ruskí vojaci podľa Ukrajiny uviazli v pouličných bojoch o Pokrovsk © SITA Všetky práva vyhradené.

