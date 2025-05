Ficova vláda navrhuje zmeny v zákone o skrátenej práci, očakáva problémy v automobilovom priemysle

11.5.2025 (SITA.sk) - Vláda v súvislosti s obchodnou vojnou medzi Európskou úniou a USA predloží na májovú schôdzu parlamentu návrh na novelizáciu zákona o skrátenej práci. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico s tým, že ide o zákon, ktorý bol pôvodne prijatý v súvislosti s pandémiou COVID-19 a rieši situácie, kedy zamestnanci pri nedostatku práce zostávajú doma, ale neprichádzajú o zamestnanie.Teraz treba do zákona doplniť nový titul na riešenie situácií, ktoré môžu nastať v súvislosti s clami pri vývoze automobilov do USA. Slovensko je podľa neho prvé, ktoré môže pocítiť dôsledky zavedenia ciel.„Je tu inštitút, ktorý nazývame skrátená práca, kedy pri nedostatku objednávok ľudia nepracujú na plný výkon, sú doma, ale zostávajú v pracovnom pomere a dostávajú 80 percent mzdy, z toho 60 percent platí štát a 20 percent zamestnávatelia. To umožní zamestnávateľom, v tomto prípade výrobcom automobilov, aby neprepúšťali ľudí, aby mali ľudia skrátený pracovný čas, aby zostali zamestnancami a naďalej dostávali významnú časť svojej mzdy,“ vysvetlil Robert Fico.Na financovanie výdavkov je v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorený fond, v ktorom je do 200 miliónov eur, čo by v prvej fáze malo stačiť.Fico zároveň vyslovil presvedčenie, že rokovania medzi Európskou úniou a USA dospejú k dohode a clá budú na nule.