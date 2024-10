Ficova vláda prinesla drahotu a chaos. Progresívci začínajú s celoslovenskou kampaňou, chcú upozorniť na nesplnené sľuby (video)

Noviny s prehľadom nesplnených sľubov

Billboardy po celom Slovensku

Občanom sa chcú aj osobne prihovárať

24.10.2024 (SITA.sk) - Progresívci spúšťajú celoslovenskú kampaň pri príležitosti prvého výročia vlády Smer-SD ). Informoval o tom predseda Progresívneho Slovenska (PS) Podľa hnutia sa totiž na Slovensku po roku Ficovej vlády žije horšie, a robia presný opak toho, čo sľubovali pred voľbami. Informačná kampaň PS bude mať tri súčasti.Prvou sú noviny, ktorých obsahom je prehľad nesplnených sľubov súčasnej vlády. Vytlačili ich v náklade 300-tisíc kusov, no Šimečka predpokladá, žo toto číslo nie je konečné. Súčasne predseda PS požiadal o pomoc pri ich roznášaní.„Naše zdroje ako opozičnej strany sú obmedzené, a preto by sme v roznášaní týchto novín uvítali akúkoľvek pomoc. Kto chce pomôcť, môže sa prihlásiť na webe PS,“ informoval Šimečka.Druhou súčasťou kampane je spot, ktorý bude hnutie intenzívne promovať na všetkých sociálnych sieťach. Spot rovnako rekapituluje všetky nesplnené sľuby súčasnej vlády. Šimečka spot odpremiéroval priamo na tlačovej besede.Tretím nosičom informačnej kampane PS bude séria billboardov, ktoré budú rozmiestnené po celom Slovensku. Primárne však pôjde o regióny, kde má nadpriemernú podporu strana Smer-SD, Hlas-SD či Slovenská národná strana . Aj tieto billboardy budú odpočtom nesplnených sľubov Ficovej vlády.„Ak to poviem tvrdšie, táto vláda ničí ľuďom na Slovensku životy. Uvrhla na nich drahotu v podobe konsolidácie, uvrhla na nich politický chaos a nestabilitu, zvýšenú kriminalitu, a tiež viac nenávisti vo verejnom priestore,“ skonštatoval Šimečka s tým, že súčasná vláda robí všetko iba pre seba.Podľa slov predsedu PS je na Slovensku len veľmi málo ľudí, ktorí si za tejto vlády polepšili. Šimečka súčasne avizoval, že budú aj cestovať po Slovensku a prihovárať sa ľuďom, vrátane voličov koalície.„Vyrážame na výjazdové rokovania nášho poslaneckého klubu po celom Slovensku, aby sme sa čo najviac rozprávali s ľuďmi. Tento mesiac sme začali v Novohrade - Lučenci, Veľkom Krtíši a okolitých obciach. V novembri budeme pokračovať na Dolnom Spiši,“ informoval predseda PS s tým, že cieľom je, aby voliči vládnej koalície vedeli, že ich Fico oklamal. Šimečka zdôraznil, že o nesplnených sľuboch vlády budú intenzívne hovoriť, budú sa rozprávať s ľuďmi a robiť diskusie.„Budeme počúvať a budeme navrhovať riešenia. Bude to tvrdá práca na dlhý čas, ale my sa jej nebojíme,“ uzavrel Šimečka.