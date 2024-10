Kaufland otvoril v Šamoríne novú predajňu, na Slovensku ich má už 81

Zelené inovácie

* Porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu na základe výsledkov prieskumu Spotrebiteľského panelu GfK – YouGov o podiele vystavenia slovenských výrobkov realizovaného v júli 2024.

24.10.2024 (SITA.sk) -Moderné a udržateľné nakupovanie potravín by malo byť dostupné pre obyvateľov všetkých regiónov po celom Slovensku, a tak reťazec pokračuje v rozširovaní svojej obchodnej siete. Šamorínčanom aj zákazníkom z okolia ponúka v novej predajni na Krajinskej ceste, tak ako to býva v Kauflande štandardom, pod jednou strechou široký sortiment kvalitného tovaru za výhodné ceny. Samozrejmosťou je nielen rozmanitý výber čerstvého ovocia a zeleniny, vrátane tej od domácich pestovateľov, ale aj obľúbené privátne značky reťazca, ktoré ponúkajú cenovo dostupnejšie alternatívy značkových produktov.Aj milovníci lokálnych potravín si v novootvorenej prevádzke prídu na svoje, veď najviac domácich produktov nájdu v Kauflande*, čo dokazujú aj výsledky najnovšieho prieskumu Spotrebiteľského panelu prestížnej agentúry GfK – YouGov z júla 2024. Ten potvrdil, že obľúbený predajca potravín dosiahol v priemere najviac vystavení slovenských produktov spomedzi všetkých maloobchodných reťazcov. Jeho regály dopĺňa aj vyše stovka výrobkov privátnej značky K-Z lásky k tradícii, ktorú pre reťazec vyrábajú slovenskí producenti.hovorí Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovensko v.o.s.Pohodlné a efektívne nákupy zákazníkom umožňuje veľkorysá predajná plocha 2 575 metrov štvorcových, ale tiež rozľahlé parkovisko, kde je k dispozícii 201 parkovacích miest, aj nabíjacia stanica pre elektromobily. Pri nákupe a platbe za tovar výrazne šetrí čas aj osem samoobslužných pokladníc a K-scany.Nová predajňa prináša do Šamorína aj zelené správy, ktorými dokazuje, že Kaufland si dáva záležať na ochrane klímy a ohľaduplnom prístupe k životnému prostrediu. Starajú sa o to najmodernejšie technológie, tak ako aj fotovoltický systém na streche predajne, ktorý vďaka využitiu energie zo slnečného žiarenia dokáže vyrobiť 15 až 20 percent elektrickej energie potrebnej na prevádzku budovy. Vykurovanie a priestorové chladenie zabezpečuje kombinácia využitia odpadného tepla z priemyselného chladenia a tepelných čerpadiel, no zoznam ekologických inovácií dopĺňa aj chodníková dlažba z recyklovaných PVC kábloch vytvorených chránenou dielňou na Slovensku či retenčné parkovisko vyrobené s pomocou drenážnej dlažby, ktorá má schopnosť zadržiavať vodu. Aj vegetačná fasáda a zelené strechy na predajni či na prístreškoch pre nákupné vozíky majú pre životné prostredie množstvo benefitov, lebo podporujú biodiverzitu a skvalitňujú ovzdušie v okolí. V poradí 81. predajňa Kauflandu potvrdzuje, že nakupovanie potravín môže ísť ruka v ruke s komfortom aj s udržateľnosťou.Informačný servis