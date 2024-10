Ficova vláda rokovala v Modre, schválila vyše 1,5 milióna eur na projekty v okresoch Malacky a Pezinok (foto)

Vláda reaguje aj na nedávnu povodňovú situáciu

Dotácie približne 1,5 milióna eur

Mimoriadna výzva Obnov dom

9.10.2024 (SITA.sk) - Vláda SR na stredajšom výjazdovom rokovaní v Modre v okrese Pezinok prijala viaceré opatrenia na rozvoj kultúry a podporu bratislavského regiónu. Na základe prijatého uznesenia rezort kultúry v spolupráci so Slovenským národným múzeom zabezpečení verejné obstarávanie na rekonštrukciu Múzea Ľudovíta Štúra v Modre v celkovej výške 2,8 milióna eur. Rezort životného prostredia zabezpečí realizáciu rekonštrukcie a obnovy národnej kultúrnej pamiatky – bývalé Evanjelické gymnázium nachádzajúce sa v Modre za účelom vybudovania školiaceho a vzdelávacieho strediska,“ uvádza sa ďalej v uznesení. Za účelom podpory zachovania výroby modranskej keramiky rezort kultúry vytvorí podmienky a prispeje k rozvoju a povedomiu o keramike, prípadne zriadi Ľudovú školu keramiky.Uznesenie vlády obsahuje opatrenia a celkovo 10 úloh zameraných na podporu vinohradníctva, vinárstva, ovocinárstva, ale aj cestovného ruchu pre rezorty pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, životného prostredia, školstva, cestovného ruchu a športu v spolupráci s mestom Modra, Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a akademickou sférou. Vláda reaguje tiež na nedávnu povodňovú situáciu. Rezort životného prostredia zabezpečí analýzu stavu odtokových kanálov v BSK, pripraví v spolupráci so samosprávami a Slovenským vodohospodárskym podnikom harmonogram čistenia a vytvorí finančnú schému z Envirofondu . Úlohou rezortu dopravy bude najmä pokračovať vo zvyšovaní dopravnej obslužnosti okresov Malacky a Pezinok. Rezort vnútra zabezpečí preverenie možností navrhovaných alternatív na zriadenie klientskeho centra Okresného úradu Pezinok. Rezort cestovného ruchu a športu v spolupráci s primátorom mesta Pezinok podporí projekt Výstavba hokejovej haly – nová ľadová plocha v meste Pezinok. Rezort zdravotníctv a vyhlási výzvu na vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.Vláda navrhla tiež uvoľniť finančné prostriedky na viaceré projekty obcí a miest okresov Malacky, Pezinok a iných právnických osôb. Materiál bol schválený s pripomienkami.Ako doplnil predseda vlády Robert Fico na tlačovej konferencii, schválený materiál na podporu projektov v BSK obsahuje 45 bodov a konkrétne úlohy pre rôzne ministerstvá. Spomenul napríklad opatrenia na podporu hospodárskych aktivít okresov Pezinok a Malacky vrátane Malokarpatskej vínnej oblasti, či opatrenia na rozvoj nedostatkovej pracovnej sily, ale aj opatrenia na zachovanie kultúrneho dedičstva v prepojení s cestovným ruchom.Konkrétne dotácie pre mestá a obce Malokarpatského regiónu podľa premiéra predstavujú spolu približne 1,5 milióna eur. Ide predovšetkým o malé projekty, ktoré samosprávy nedokážu financovať z vlastných rozpočtov. Napríklad suma 150-tisíc smeruje do mesta Malacky na prístavbu futbalového štadióna, suma 120-tisíc pôjde do Pezinka na prístavbu a prestavbu domu smútku.Mesto Modra dostane 100-tisíc eur na obnovu kultúrneho domu a 170-tisíc eur vyčlenili za účelom vypracovania štúdie a projektovej dokumentácie pre projekt obnovy miesta postrelenia Ľ. Štúra. Ďalších 122-tisíc eur smeruje na projekt vybudovania chodníka na cintoríne k pomníku a pamätníku Ľudovíta Štúra. Vyhlásia tiež mimoriadnu výzvu Obnov dom pre obnovu domácností zasiahnutých povodňami.Minister životného prostredia Tomáš Taraba spomenul sumu 22 mil eur, ktoré dajú obciam Malokarpatského regiónu na dobudovanie kanalizácií a vodovodov. Na vyhlásenie novej výzvy na obnovu obydlí postihnutých povodňami pôjde podľa neho 35 miliónov eur. Z ďalších úloh uviedol záväzok vybudovania cyklotrás v celom Malokarpatskom regióne. Zároveň spolu s ministerstvom pôdohospodárstva vykonajú analýzu všetkých neobrobených vinohradov.