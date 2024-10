Najvyšší súd pochybuje, či išlo v prípade streľby na premiéra Fica o terorizmus

Prekvalifikovanie prípadu na teroristický čin

9.10.2024 (SITA.sk) - Senátu Najvyššieho súdu SR sa nepozdáva, že vyšetrovateľka pod dozorom prokurátorky zmenila právnu kvalifikáciu v prípade streľby na premiéra Roberta Fica na terorizmus . Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk s poukazom na uznesenie, ktorým súd odobril väzobné stíhanie Juraja C. Sudcovia Patrik Príbelský, Emil Klemanič a Marián Mačura sú podľa portálu presvedčení, že o terorizme sa dá hovoriť vtedy, ak by z dôkazov vyplývalo, že „páchateľ svoj skutok vykonal v úmysle donútiť vládu štátu, aby niečo konala, opomenula alebo strpela". Vo svojom uznesení však uviedli, že „takéto dôkazy nateraz v predmetnom konaní v potrebnom rozsahu zabezpečené neboli".„Zjednodušene to znamená, že podľa súdu sa vyšetrovacím zložkám ani prokuratúre doteraz nepodarilo nájsť také presvedčivé dôkazy, aby sa o atentáte v Handlovej z 15. mája tohto roka dalo bez pochybností hovoriť ako o terorizme," napísali Aktuality.sk.Zároveň pripomenuli, že policajti na začiatku prípad vyšetrovali ako pokus o úkladnú vraždu, na teroristický čin ho prekvalifikovali necelé dva mesiace po streľbe.Portál tiež uvádza, že podľa sudcov najvyššieho súdu nie je možné zistiť, na základe akých skutočností k zmene kvalifikácie došlo. V uznesení totiž napísali, že jediné "zdôvodnenie" takého postupu naznačila prokurátorka generálnej prokuratúry „Tá koncom augusta tohto roka pri vyjadrení k žiadosti o prepustenie Juraja C. z väzby argumentovala, že z väzby písal listy svojej manželke a uviedol v nich, že útok na predsedu vlády urobil z dôvodu nesúhlasu s celkovou vládnou politikou, "s cieľom zastaviť jeho pôsobenie, tým pádom zastaviť pôsobenie vlády, znefunkčniť ju"," informovali Aktuality.sk s tým, že senátu NS SR tento dôkaz nestačil.„Podľa neho sa z listov nateraz javí, že "tento útok bol potencovaný jeho osobnou nenávisťou k poškodenému Robertovi Ficovi"," uviedol portál.Fakt, že pokus o atentát sa podľa prokuratúry teraz považuje za terorizmus, ovplyvňuje podľa Aktualít aj ďalšie súvisiace prípady.„Polícia napríklad začiatkom októbra obvinila prvého človeka zo schvaľovania terorizmu. Starší muž v internetovom vysielaní schvaľoval streľbu na Fica a vulgárne o tom rozprával. Doteraz podobné incidenty stíhali ako schvaľovanie trestného činu, za čo páchateľom hrozí podstatne nižší trest," doplnil portál.