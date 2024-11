Ficova vláda rokovala v obci Topoľčianky, podporila projekty v okresoch Topoľčany a Zlaté Moravce za viac ako dva milióny eur (video+foto)

Podpora žrebčína aj obnova obecného úradu

Výstavba R8 a vybudovanie vodovodov

Pomoc pri zabezpečovaní pracovnej sily

80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny

S Topoľčiankami sa spája aj historická tradícia

27.11.2024 (SITA.sk) - Vláda podporila projekty v okresoch Topoľčany Zlaté Moravce za viac ako 2 milióny eur. Kabinet tak pre tieto okresy schválil opatrenia a úlohy pre zlepšenie sociálnej a hospodárskej oblasti. Vláda tak urobila na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Topoľčianky. Výsledkom je finančná podpora 1 650 000 eur, ktorá bude pridelená každej obci v Topoľčianskom a Zlatomoravskom okrese.Ako uviedol predseda vlády Smer-SD ) po rokovaní, ide o dva okresy, v ktorých nebol príliš dobre zvládnutý transformačný proces. Padol rozsiahly strojársky, drevospracujúci, odevný, potravinársky priemysel, výroba uhlíkových materiálov či stavebníctvo. Ako však vyzdvihol, malé podnikanie v týchto okresoch zohralo dôležitú úlohu, a čo sa týka zamestnanosti je na tom celý Nitriansky kraj lepšie ako je priemer na Slovensku.O viacero opatrení a úloh sa postará rezort pôdohospodárstva . Orientované budú najmä na podporu Národného žrebčína Topoľčianky, Hipologického múzea Topoľčianky, vinohradníctva, vinárstva a ovocinárstva, propagáciu zveriny a potravín vyrobených na Slovensku.Spolu s rezortom cestovného ruchu a športu súčasne posúdia možnosti prezentácie a podpory návštevnosti Zvernice pre záchranný chov zubra v obci Lovce."Chceme tiež výraznejšie prezentovať sochárske diela významného sochára európskeho formátu Alojza Štróbla, ktoré sú umiestnené v parku v Topoľčiankach," informoval premiér s tým, že v týchto okresoch je aj ďalšie množstvo aktivít v oblasti cestovného ruchu, a preto bude v tomto regióne ministerstvo mimoriadne aktívne.Predseda vlády súčasne informoval aj o finančnej podpore pre obnovu obecného úradu a kultúrneho domu Topoľčianky vo výške 75-tisíc eur. Rovnako bude podporená aj rekonštrukcia historickej maštale Národného žrebčína Topoľčianky vo výške 50-tisíc eur. Uvoľnených bude aj 300-tisíc eur pre Nitriansky samosprávny kraj na obstaranie projektovej dokumentácie na projekt detského hospicu v Nitre.Premiér na výjazdovom rokovaní oznámil, že sa vracajú k výstavbe rýchlostnej cesty R8. Podľa neho by to súčasne malo byť jednou z priorít ministerstva dopravy Rezort životného prostredia posúdi možnosti podpory vybudovania verejných vodovodov a kanalizácií v konkrétnych obciach, ako aj možnosti podpory obstarania projektovej dokumentácie na vybudovanie spoločnej čistiarne odpadových vôd a kanalizácie pre združenie obcí "Zdravý mikroregión" v okrese Topoľčany.Úrad vlády ďalej uviedol, že v regióne pô í viacero domácich aj zahraničných investorov, ktorí majú problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Jednou z nich je spoločnosť SIKA Automotive Slovakia, s.r.o., ktorá plánuje rozšírenie svojej výroby v meste Zlaté Moravce. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny je preto pripravený poskytnúť pomoc práve pri zabezpečovaní kvalifikovaných pracovníkov prostredníctvom miestneho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.Na budúci rok si Slovensko pripomenie 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Ministerstvo obrany tak poskytne a zabezpečí podporu klubom vojenskej histórie pri príprave a uskutočnení ukážky bojov o oslobodenie miest regiónov Slovenska, a to vrátane bojov o oslobodenie mesta Zlaté Moravce."V roku 2025 si pripomenieme aj 80. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz. S ním je spojený aj príbeh topoľčianskeho rodáka Rudolfa Vrbu, ktorý z tábora utiekol spolu s Alfrédom Wetzlerom a obaja tak poskytli svetu reálny obraz zverstiev, ktoré v tábore páchali nacisti", pripomenul Úrad vlády SR s tým, že z výjazdového rokovania preto vyplynula úloha pre rezort kultúry zabezpečiť zvýšenú prezentáciu tejto udalosti prostredníctvom Múzea holokaustu v Seredi.Predseda vlády súčasne pripomenul, že s Topoľčiankami sa spája historická tradícia bývalého letného sídla prezidentov, chovu ušľachtilých plemien koní, vinohradníctva a vinárstva, lesníctva a poľovníctva.Keďže ide o bývalé letné sídlo prezidentov Československej republiky, tak si želajú, aby rezort diplomacie posúdil možnosť využitia spoločnej tradície a zorganizovať tu podujatie na zachovanie nadštandardných vzťahov s Českou republikou."Keď sa veci trošku utrasú, tak ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a českej vlády by mohlo byť v Topoľčiankach," uzavrel Fico s tým, že predstavitelia českej vlády sú tu kedykoľvek vítaní.