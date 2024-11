Spoločnosť CPS GfK oznámila oficiálnu zmenu názvu na YouGov

27.11.2024 (SITA.sk) - Desať mesiacov po akvizícii spoločnosťou YouGov, ktorá je lídrom na trhu so spotrebiteľskými názormi, sa spoločnosť Consumer Panel Services (CPS GfK), etablovaný líder v oblasti údajov o nákupoch v európskych domácnostiach, premenovala na YouGov.Pre spoločnosť CPS GfK a jej viac ako 60-ročné odborné znalosti v oblasti behaviorálnych údajov to znamená začiatok ďalšej kapitoly, pretože sa stáva neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti YouGov.Proces rebrandingu, ktorý prebieha od januárovej akvizície , je odvážnejší a viac zameraný na budúcnosť než len na prijatie vizuálov značky YouGov. Namiesto toho zahŕňal komplexné preskúmanie činnosti v rámci celej organizácie s cieľom zosúladiť odborné znalosti, hodnoty a ciele spoločností YouGov a CPS GfK a vytvoriť súdržnú stratégiu značky, nové umiestnenie a prístup ku komunikácii, ktoré odrážajú kombinovanú silu a ambície novo definovanej globálnej organizácie YouGov.Stefan Heremans, prezident a úradujúci generálny riaditeľ spoločnosti CPS GfK: "CPS GfK je teraz YouGov. Táto zmena značky je pre nás významným momentom a dôležitým krokom, ktorým chceme svetu ukázať, za čím si stojíme. Sme nesmierne hrdí na naše dedičstvo a vieme, že v YouGov sa mu bude dariť, pretože táto organizácia verí vo vysokokvalitné a presné údaje získané zo zapojeného panelu skutočných ľudí, ktoré sú spojené s odbornými znalosťami v oblasti výskumu a inováciami založenými na technológiách. Klienti a členovia nás na našej ceste bezvýhradne podporujú a my vieme, že toto je len začiatok a že v tejto ďalšej kapitole sa majú na čo tešiť."Okrem toho, že ide o transformačný moment pre CPS GfK, je to významný moment aj pre celú spoločnosť YouGov, ktorá integruje CPS GfK. Jadrom novej pozície značky je koncept reality a kľúčová úloha, ktorú zohrávajú kvalitné údaje od skutočných ľudí, ktoré pomáhajú organizáciám pochopiť, čo si ľudia myslia, cítia a robia.Zameriava sa na štyri kľúčové piliere celého podnikania: zabezpečenie kvality údajov, rozvoj jedinečnej komunity členov, ktorí majú spoločné názory a správanie, ponuka dôveryhodných odborných znalostí od odborníkov na analýzy údajov a využívanie inovatívnych technológií, ako je umelá inteligencia, na získavanie poznatkov od skutočných ľudí. Spoločne tak zabezpečujú, že YouGov poskytuje klientom konkurenčnú výhodu tým, že im ukazuje realitu sveta.Vďaka kombinácii hĺbkových údajov o správaní a postojoch v reálnom čase s inteligentnou technológiou a dôveryhodnými ľudskými znalosťami poskytuje YouGov bohaté informácie s nekompromisnou presnosťou. To umožňuje jednotlivcom, značkám a organizáciám na celom svete prijímať lepšie rozhodnutia a mať náskok pred konkurenciou.Mike Woods, marketingový riaditeľ spoločnosti YouGov: "Keďže spoločnosť CPS GfK (a jej bohaté behaviorálne údaje) je teraz YouGov, je dôležité, aby naša značka zdôrazňovala to, čo poskytujeme klientom: realitu výskumu. Toto je transformačný moment pre celú spoločnosť YouGov. Vzhľadom na množstvo rušivých informácií v dátovom priemysle je pre nás dôležité sústrediť sa na naše základné poslanie – poskytovať reálne údaje od skutočných ľudí v reálnom čase. Tým všetkým sa vraciame k nášmu panelu, ktorý sa s nami delí o svoje názory a činy. V kombinácii s našimi najmodernejšími technologickými platformami a odbornými znalosťami v oblasti výskumu poskytujeme jasné a presné údaje, vďaka ktorým môžu klienti čeliť realite."V rámci rebrandingu budú všetky aktíva a kanály značky CPS GfK aktualizované a zosúladené so značkou YouGov. Komunikácia s klientmi a členmi už prešla na značku YouGov a do konca novembra sa ukončí prevádzka sociálnych kanálov a webovej stránky spoločnosti CPS GfK.V utorok 3. decembra YouGov predstaví údaje na obľúbenom podujatí, webinári Zmena správania – jeseň 2024 , ktorý sa koná každé dva roky a na ktorom spoločnosť CPS GfK prezentuje exkluzívne poznatky z najnovšej štúdie správania nakupujúcich. Bude to prvá verejná prezentácia spoločných údajov spoločností YouGov a CPS GfK pre európske publikum, v rámci ktorej budú predstavené bohaté poznatky, ktoré umožňujú rozšírené možnosti prieskumu trhu spoločnosti YouGov.Informačný servis