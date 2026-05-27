 Streda 27.5.2026
 Meniny má Iveta
 Z domova

27. mája 2026

Ficova vláda rokovala v okrese Košice-okolie, pre tri okresy schválila viac ako 2,9 milióna eur – VIDEO, FOTO


Vláda schválila pre východ Slovenska miliónové investície. Vládny kabinet rokoval v okrese ...



27.5.2026 (SITA.sk) - Vláda schválila pre východ Slovenska miliónové investície.


Vládny kabinet rokoval v okrese Košice-okolie, pre tento okres, ako aj okresy Gelnica a Spišská Nová Ves schválil viac ako 2,9 milióna eur. Na rokovaní v obci Haniska to oznámil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Schválené uznesenie prináša celkovo 41 úloh a opatrenia na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v jednotlivých okresoch. Spomínaná vládna dotácia sa rozdelí na projekty samospráv okresov a iných právnických osôb v širšom regióne. Peniaze poputujú na viaceré infraštruktúrne a verejné projekty.

Mesto Sečovce napríklad získalo 183-tisíc eur na zdravotnícke prístrojové vybavenie polikliniky, obec Košické Oľšany dostane 59-tisíc eur na opravu komunikácií, 50-tisíc eur poputuje do obce Mlynky na výstavbu mosta, rovnakú sumu dostane aj Spojená škola internátna v Prakovciach na opravu zatekajúcej strechy. Sociálne zariadenia si s pomocou 30-tisícovej investície zrekonštruuje Kolégium sv. Sedmopočetníkov, n. o. v Košiciach.

Kam pôjdu dotácie


Ďalšie prostriedky poputujú aj na projekty v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získala 30-tisíc eur na projekt Prvá trieda budúcnosti na Filozofickej fakulte UPJŠ. Pôjde o zabezpečenie výdavkov na prezentačné a interaktívne vybavenie vrátane inovatívneho zariadenia ďalších tried budúcnosti s kombináciou vybraných vzdelávacích zón. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie dostane 30-tisíc eur na projekt Zachovanie a rozvoj chovu bažanta poľovného a prepelice poľnej a ich zdravotného stavu na Slovensku,” informovali z Úradu vlády SR.

Dotácie smerujú aj do zachovania kultúrneho dedičstva, Košický samosprávny kraj získal prostriedky na revitalizáciu Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku, Košická arcidiecéza dostala 70-tisíc na Múzeum kardinála Jozefa Tomka. Prostriedky smerujú aj na aktivity súvisiace s 80. výročím vzniku Slovenského technického múzea v Košiciach, či na viaceré lokálne festivaly a kultúrne podujatia.

O nezamestnanosti aj eurofondoch


V úvode priblížil premiér situáciu v jednotlivých regiónoch, vláda podľa jeho slov prišla rokovať nielen o hospodárskej a sociálnej situácii, ale aj o konkrétnych riešeniach. Územie dlhodobo vykazuje štrukturálne sociálno-ekonomické znevýhodnenia a problémy, jeho demografickými špecifikami sú najmä početné marginalizované komunity a osobitné potreby. Premiér vyzdvihol pozitívny trend vývoja nezamestnanosti, ktorá klesá.

"Aj v týchto regiónoch, ktoré sú ťažko skúšané, je nezamestnanosť len mierne nad celoslovenským priemerom,” uviedol. Priblížil tiež hospodársku situáciu a čerpanie eurofondov v týchto regiónoch. Tieto prostriedky smerovali napríklad na opravy infraštruktúry, kanalizácie či na centrum zdieľaných služieb. V súvislosti so samotnou obcou Haniska premiér vyzdvihol jej strategický význam v regióne, pričom táto obec susedí s priemyselným parkom Valaliky.

Fico poukázal aj na to, že obec je koncovou stanicou širokorozchodnej železničnej trate, v tejto súvislosti predseda vlády spomenul, že v rámci prípravy spoločného rokovania vlád Slovenska a Ukrajiny sa žiada dynamizovať práce príslušných rezortov na rozšírení projektu osobnej železničnej dopravy na širokorozchodnej trati, a to bez pasových a colných kontrol na hraničnom priechode, s cieľovou stanicou v uzle Haniska. V obci vláda schválila 60-tisíc na rekonštrukciu tamojšieho domu smútku aj miestnych komunikácií.

Fico vyzdvihol automobilku Volvo


Fico sa rozsiahlo venoval aj výstavbe automobilky Volvo, prinesie výrazný rozvojový zlom a ekonomický stimul pre celú oblasť. Okrem iného by mal priniesť tisíce pracovných miest aj zvýšiť atraktivitu územia. Výrobná kapacita Volva by mala byť 250-tisíc vyrobených elektrických vozidiel ročne, s možnosťou navýšenia až na 500-tisíc. Európska komisia preň schválila investičnú pomoc v sume 267 miliónov eur.

Blízky Kechnec Fico spomenul ako príklad úspešnej transformácie vidieckeho regiónu, lokalita vytvára tisíce pracovných miest a pomáha znižovať nezamestnanosť aj v okolí. Uznesenie okrem iného navrhuje uložiť viacerým rezortom úlohu, aby v spolupráci so samosprávami posúdili a navrhli formy systémovej podpory projektu Európskej integrovanej školy v obci Kechnec pre prípravu kvalifikovanej pracovnej sily.

Premiér vyzdvihol aj Letisko Košice a linku medzi metropolou východu a Bratislavou. V oblasti dopravy hovoril o budovaní infraštruktúry a zvyšovaní dopravnej obslužnosti regiónu. Ide konkrétne o projekty D1 Bidovce – slovensko-ukrajinská hranica, aktualizáciu projektu privádzača Spišská Nová Ves – Levoča či ďalší rozvoj železničnej a cestnej siete. Vláda sa venovala aj opatreniam na stimuláciu hospodárskeho rastu, rozvoj verejných služieb a modernizáciu zdravotníctva v regióne.

Podpora aj rómskej komunity


"Reakciou na požiadavku regiónu bude posilnenie kapacity Policajného zboru SR, rezort práce podporí vznik ďalších sociálnych podnikov a vláda bude podporovať projekty na integráciu marginalizovaných rómskych komunít, ako aj projekty na boj proti diskriminácii. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity vyhlási dve výzvy v hodnote desiatok miliónov eur,” uviedol úrad vlády s tým, že ide o výzvu pre 2. fázu

Národného projektu Rozvojové tímy, a tiež výzvu zameranú na Miestne občianske a podporné služby. Vláda sa venovala aj oblastiam vzdelávania a školstva s cieľom lepšieho prepojenia univerzít s priemyslom v oblasti výskumu elektromobility, taktiež sa venovala aj rozvoju športovej infraštruktúry.


Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda rokovala v okrese Košice-okolie, pre tri okresy schválila viac ako 2,9 milióna eur – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

