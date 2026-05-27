Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Pravda či nezmysel? Zelenskyj vraj nariadil pripraviť sa na ďalšie roky vojny
Šéf ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám pri Rade národnej bezpečnosti a obrany Andrij Kovalenko uviedol, že podobné mediálne správy sú často vzdialené od reality.
27.5.2026 (SITA.sk) - Šéf ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám pri Rade národnej bezpečnosti a obrany Andrij Kovalenko uviedol, že podobné mediálne správy sú často vzdialené od reality.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj údajne svojim spolupracovníkom nariadil pripraviť sa na ďalšie dva až tri roky vojny s Ruskom. Ako referuje web liga.net, s odvolaním sa na zdroje z ukrajinskej vlády o tom informoval britský týždenník The Economist. Predstaviteľ ukrajinskej vlády však tieto tvrdenia odmietol ako „nezmysel“.
The Economist uviedol, že Zelenskyj sa údajne prikláňa k scenáru dlhšieho konfliktu, keďže podľa niektorých ukrajinských predstaviteľov rastie presvedčenie, že Rusko čelí čoraz väčším problémom. Magazin spomína útoky na ruské rafinérie, ekonomické ťažkosti aj nespokojnosť medzi elitami v Moskve.
Britský týždenník zároveň poznamenal, že Ukrajina podľa „bežných ukazovateľov“ už dávno mala vojnu prehrať. Napriek tomu naďalej odoláva protivníkovi s výrazne väčšou populáciou aj územím, čo si podľa magazínu vyžaduje vojenskú, ekonomickú aj politickú vynaliezavosť.
Zdroj z ukrajinskej vlády však podľa webu liga.net tvrdenia o údajnom prezidentovom „príkaze“ poprel. Podľa neho ide o nezmysly a podobné informácie sa v západných médiách objavujú opakovane bez potvrdenia z oficiálnych miest.
Portál pripomenul aj februárové tvrdenia novinára denníka The Wall Street Journal Bojana Pančevského, podľa ktorého mal Zelenskyj svojim poradcom povedať, že mierové rokovania zlyhali a Ukrajina sa musí pripraviť na ďalšie tri roky vojny. Poradca prezidenta pre komunikáciu Dmytro Lytvyn tieto informácie vtedy označil za „hlúpy podvrh“.
Šéf ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám pri Rade národnej bezpečnosti a obrany Andrij Kovalenko uviedol, že podobné mediálne správy sú často vzdialené od reality. Zároveň však priznal, že ani po prípadnom utlmení bojov Rusko neprestane viesť proti Ukrajine informačnú a kybernetickú vojnu.
Kovalenko dodal, že aktívna fáza konfliktu podľa neho nemôže trvať ešte mnoho rokov, najmä vzhľadom na ekonomické a ľudské straty Ruska či problémy ruskej logistiky na fronte.
Zdroj: SITA.sk - Pravda či nezmysel? Zelenskyj vraj nariadil pripraviť sa na ďalšie roky vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
