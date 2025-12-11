|
Štvrtok 11.12.2025
Denník - Správy
11. decembra 2025
Ficova vláda sklamala očakávania väčšiny Slovákov. Pri ktorých hodnoteniach prevládali priepastné rozdiely?
Vláda má za sebou polovicu funkčného obdobia, za ten čas sklamala očakávania väčšiny Slovákov. Podporovatelia vládnych strán ich pôsobenie ...
11.12.2025 (SITA.sk) - Vláda má za sebou polovicu funkčného obdobia, za ten čas sklamala očakávania väčšiny Slovákov. Podporovatelia vládnych strán ich pôsobenie hodnotia síce pozitívne, no je ich výrazne menej, než ich bolo pred rokom. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti MNForce a komunikačnej agentúry Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i. a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. v rámci projektu Ako sa máte, Slovensko?
Aktuálna vlna výskumu prebehla v období, keď sa Robert Fico (Smer-SD) stretol so študentmi v Poprade, čo malo za následok napätú atmosféru. Súčasne to bolo v období, kedy v slovenských mestách prebiehali masívne opozičné a občianske protesty na výročie 17. novembra. Do prieskumu sa zapojilo 1 000 respondentov.
V rámci prieskumu sa mali respondenti možnosť vyjadriť, či po uplynutí polovice funkčného obdobia súčasnej vlády vláda naplnila ich očakávania, či ich prekonala alebo, naopak, nenaplnila. Koncom novembra jasne prevažovala odpoveď, že vládnutie súčasnej garnitúry je horšie, než respondenti očakávali. S touto odpoveďou sa stotožnilo 55,9 percenta opýtaných, pričom v roku 2024 to bolo 42,9 percenta. To, že vládnutie prebieha tak, ako čakali, uviedlo len 36,7 percenta respondentov.
"Celkový posun respondentov k nespokojnosti s vládnutím vlády podľa všetkého súvisí najmä s poklesom respondentov, ktorí by v súčasnosti volili vládne strany – ich podiel v populácii za rok klesol z 28,1 percenta na 19,6 percenta, zatiaľ čo podpora iných strán narástla a podiel ľudí, ktorí deklarujú, že by sa volieb nezúčastnili, sa nezmenil," spresnila agentúra Seesame.
Ak ide o podporovateľov vládnych strán, ich názor sa medzi rokmi 2024 a 2025 výrazne nezmenil. Dve tretiny z nich odpovedali, že vládnutie je približne rovnaké, ako očakávali. Výrazná zmena však nastala u voličov iných strán, než tých vládnych.
Tu je viditeľný nárast podielu sklamaných ľudí z 53,6 percenta na 67,2 percenta. Posun nastal aj v prípade tých, ktorí odpovedali, že by voliť nešli. Medzi nimi narástol podiel sklamaných z vlády z 46,6 percenta na 57,1 percenta.
Prieskumom sa zisťoval aj pohľad Slovákov na smerovanie spoločnosti. Ten je opäť rovnako pesimistický ako pred dvoma rokmi. "S posunom vo vnímaní vlády súvisí aj skutočnosť, že za dva roky od nástupu súčasnej vlády je podiel ľudí, ktorí tvrdia, že sa slovenská spoločnosť uberá skôr alebo úplne nesprávnym smerom, rovnako vysoký ako bol pred voľbami 2023," priblížila agentúra.
Po voľbách v roku 2023 narástol podiel ľudí, ktorí boli so smerovaním slovenskej spoločnosti spokojní. Meranie prebiehalo v marci a v decembri 2024. V marci spokojnosť so smerovaním spoločnosti vyjadrilo 29,4 percenta respondentov a v decembri 26,1 percenta.
V novembri tohto roku však už ľudia odpovedali podobne ako pred voľbami v roku 2023. Spokojných je už len 21,8 percenta respondentov, pričom pred voľbami v roku 2023 to bolo 19,5 percenta. Podiel nespokojných ľudí je už prakticky rovnaký v porovnaní s obdobím pred voľbami. Kým pred voľbami 2023 svoju nespokojnosť so smerovaním slovenskej spoločnosti vyjadrilo 69,7 percenta respondentov, v novembri tohto roku je to 69,5 percenta.
Prieskum zisťoval aj názory ľudí na to, v akých oblastiach urobila súčasná vláda zmeny k lepšiemu a v akých, naopak, k horšiemu. "Pri hodnotení krokov vlády boli súčasní voliči strán vládnej koalície výrazne optimistickejší než ostatní respondenti. Najväčší rozdiel bol pri hodnotení odbornosti vládnutia súčasnej vlády," podotkla agentúra Seesame.
To, že súčasná vláda výrazne zlepšila odbornosť vládnutia, si myslí 23,1 percenta voličov koalície a len 3,6 percenta voličov ostatných strán. To, že túto oblasť vláda trochu zlepšila si myslí 31,8 percenta voličov koalície a 9,7 percenta voličov iných strán. Táto oblasť sa pod súčasným vládnutím veľmi zhoršila - tento názor má 5,1 percenta voličov koaličných strán a 45,8 percenta voličov ostatných strán.
Druhý najväčší rozdiel výsledky prieskumu ukázali pri hodnotení toho, ako vláda prispela ku kvalite života ľudí. "Kým celkovo medzi respondentmi prevláda pocit, že vláda ju veľmi (44,4 %) alebo trochu (20,2 %) zhoršila, voliči strán vládnej koalície cítia výrazné (8,7 %) alebo mierne (20,9 %) zhoršenie výrazne menej," spresnila agentúra.
Najmenšie rozdiely sa ukázali pri hodnotení stability vlády, kde viac ako 20 percent voličov koalície odpovedalo, že vláda prispela k zhoršeniu stavu v oblasti stability vládnutia. Vláda podľa respondentov situáciu skôr zhoršila než zlepšila aj v ďalších oblastiach.
Zhoršenie podľa 42,1 percenta respondentov nastalo v oblasti národnej suverenity, podľa 45,3 percenta Slovákov nastalo zhoršenie v oblasti bezpečnosti krajiny a osobná bezpečnosť sa zhoršila podľa 36,6 percenta opýtaných.
Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV skonštatoval, že hodnotenie vlády koncom roka 2025 je tak výrazne nepriaznivejšie než pred rokom. "Nenaplnenie očakávaní spojených s novou vládou sa prejavilo aj na výraznom medziročnom poklese preferencii vládnych strán a na narastajúcom podiele respondentov, ktorí hovoria, že naša spoločnosť sa uberá nesprávnym smerom. Zmenšujúca sa časť voličov, ktorí by dnes volili strany vládnej koalície je s výkonom vlády spokojná, celkové hodnotenie vlády je však prevažujúco kritické," uzavrel Bahna.
