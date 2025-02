Ficova vláda skončila a pre Slovensko už nič hodnotné neprinesie, tvrdí predseda liberálov Gröhling – VIDEO

Vládna koalícia skončila a už neprinesie nič hodnotné pre Slovensko. To, čo bude nasledovať, bude len marazmus a dohadovanie sa o stoličky. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS)

„Netvrdím, že vôbec aj priniesli niečo za ostatné obdobie, ale do budúcna to bude naozaj veľké trápenie," skonštatoval predseda SaS s tým, že hovorí zo skúseností z vlády Igora Matoviča hnutie Slovensko ). Podľa neho to bude už len o udržaní a investovaní všetkej energie do toho, aby vládna koalícia mala 76 poslancov.