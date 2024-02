Ficova vláda sľubovala podľa KDH pokoj a riešenia, Slovensko je však svedkom hádok a protestov (video)

1.2.2024 - Vláda Roberta Fica (Smer-SD) v úvode vládnutia sľubovala odstránenie chaosu, pokoj a konštruktívne riešenia. Po sto dňoch je však Slovensko svedkom hádok, neporiadku či protestov proti vládnym rozhodnutiam.







Cesta k bankrotu?

Prioritou nie je ani zdravotníctvo

Vláda zarezala poslanecký prieskum

Havarijný stav mostov

Ako ďalej uviedol predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský , hlavnou témou posledných týždňov je najmä novela Trestného zákona , ktorá hádky či protesty vyvoláva.„Od predvianoc riešime stále tú istú tému. Stále sa hovorí o tom, akým spôsobom sa ide rušiť Úrad špeciálnej prokuratúry , akým spôsobom sa ide novelizovať Trestný zákon," uviedol Majerský na štvrtkovej tlačovej besede.Poslanec Jozef Hajko (KDH) nazval štátny rozpočet na rok 2024, ktorý si schválila koalícia, hypotékou s vysokým neudržateľným úrokom. Rozpočet bude podľa neho viesť k ďalšiemu zadlžovaniu Slovenska a našu krajinu priblíži k gréckej ceste bankrotu.Zároveň vláda podľa Hajka rozhadzuje výdavky plošným spôsobom vybraným skupinám obyvateľstva a nemyslí na „tých najviac odkázaných". Podnikateľské prostredie zas výrazne negatívne zaťažuje zvýšenie daní, poplatkov a odvodov.„Sú to práve živnostníci a firmy, ktoré napĺňajú štátny rozpočet a zamestnávajú ľudí. Vláda nepredstavila žiadne opatrenia, ktoré by prispeli k hospodárskemu rastu," povedal.Poslanec František Majerský (KDH) zas tvrdí, že prioritou vlády nie je ani zdravotníctvo. Uviedol, že neprebieha odpolitizovanie zdravotníctva, nominácie v nemocniciach nemajú nič spoločné s odpolitizovaním nemocníc.„Nevieme, čo bude ďalej s plánom obnovy, nevieme, čo bude s rekonštrukciami nemocníc," tvrdí poslanec a vyzval Ficovu vládu, aby sa začala zdravotníctvom zaoberať.Exminister školstva a poslanec Ján Horecký (KDH), naopak, kvituje súčasnému šéfovi rezortu školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD), že nadväzuje v kontinuite na rozsiahlu novelu školského zákona, ktorú predložil práve Horecký.„V rozpočte navýšili prostriedky pre školstvo vo vzťahu k úlohám, ktoré tento rezort má podľa novely plniť. Avšak nevyužili príležitosť, aby pri kompetenčnom zákone a vzniku nového ministerstva cestovného ruchu a športu radšej tieto prostriedky použili na to, čo rezort školstva potrebuje," uviedol Horecký.Financie rezort školstva podľa neho potrebuje na rozvojový program, pretože je nedostatok odborných zamestnancov.Horecký tvrdí, že vláda zároveň „zarezala" poslanecký prieskum, ktorým chceli kresťanskí demokrati preskúmať situáciu v reedukačných centrách, ktoré sú podľa správy generálnej prokuratúry v zlom stave.Poslanec Igor Janckulík (KDH) zas upozornil na havarijný stav slovenských mostov. Ministerstvo dopravy sa k oprave mostov zaviazalo aj v programovom vyhlásení vlády. Slovenská správa ciest má na Slovensku 1 800 mostov a z toho je až 600 v stave zlý, veľmi zlý a v stave havarijný. Na opravu týchto mostov potrebujeme značné finančné prostriedky. Vláda chce na opravu mostov v tomto roku dávať 20 miliónov eur a v roku 2025 a 2026 po 35 miliónov eur, čo je veľmi málo," povedal a dodal, že financie vystačia na opravu 15 mostov.Ročne by Slovensko potrebovalo podľa Janckulíka opraviť aspoň 50 mostov.