Voľby sa stávajú príležitosťou pre pôsobenie dezinformácií. Projekt Hoaxy a podvody spustil emailovú adresu na ich odhalenie 

Púchovský bol od roku 2017 správcom sociálnych sietí slovenskej polície vrátane stránky Hoaxy a podvody. Koncom novembra minulého roku na tejto pozícii skončil. Ako Púchovský vysvetlil, dôvodom jeho odchodu boli zásahy do komunikácie polície zo strany ministerstva vnútra. Od 1. decembra pôsobí ako poslanecký asistent Jaroslava Spišiaka PS ).

1.2.2024 (SITA.sk) - Nielen prezidentské, ale akékoľvek voľby vo svete sa stávajú príležitosťou pre pôsobenie dezinformačných naratívov. Uviedol to bývalý administrátor sociálnych sietí Policajného zboru Dávid Púchovský.„Keďže štátne orgány Slovenskej republiky boj proti dezinformáciám pred časom zastavili, reštartovaný projekt Hoaxy a podvody sa bude zaoberať falošnými správami aj v rámci prezidentských volieb," vyhlásil Púchovský s tým, že post hlavy štátu je nadstraníckou funkciou, ktorá by mala reprezentovať záujmy všetkých občanov, nie politickej strany.Ako Púchovský vysvetlil, či už ide o tvorcov dezinformácií z domácej, alebo zahraničnej scény, ich spoločným menovateľom je ovplyvňovanie výsledkov volieb prostredníctvom klamstiev, manipulácií a poloprávd. Používajú pritom metódy, ktoré majú potenciál vyvolať napätie v spoločnosti, ktoré môže vyústiť do nepokojov, ohrozenia života a zdravia občanov.„Projekt Hoaxy a podvody zriadil e-mailovú adresu, ktorá je určená výlučne štábom 11 kandidátov na post hlavy štátu. Hlavní komunikátori zo štábov môžu takouto cestou posielať tipy na dezinformácie týkajúce sa ich kandidáta s cieľom ich vysvetlenia a upozornenia spoločnosti prostredníctvom sociálnych sietí Hoaxy a podvody," priblížil Púchovský s tým, že ide o adresu prezident@hoaxyapodovody.sk.V prípade, že správa bude skutočne falošná, bude sa masívne šíriť, nebude niesť znaky toho, že ju štáb alebo kandidát vytvoril sám o sebe s cieľom upútať pozornosť, Hoaxy a podvody na ňu upozornia.