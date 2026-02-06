Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.2.2026
 Meniny má Dorota
 24hod.sk    Z domova

06. februára 2026

Ficova vláda ustála pokus o vyslovenie nedôvery, parlament pokračuje záverečnými rečami k odvolávaniu ministrov


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia Odvolávanie vyslovenie nedôvery vláde

Vláda Roberta Fica vo štvrtok podvečer v parlamente ustála pokus o vyslovenie nedôvery. Za jej pád hlasovalo 60 poslancov, ...



67caf9090c37b601544793 676x451 6.2.2026 (SITA.sk) - Vláda Roberta Fica vo štvrtok podvečer v parlamente ustála pokus o vyslovenie nedôvery. Za jej pád hlasovalo 60 poslancov, 79 bolo proti. Vládu podržali všetci koaliční poslanci vrátane nezaradených, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke koaličných strán - Pavel Ľupták, Roman Malatinec, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský, ale aj Ján Ferenčák, ktorý nedávno odišiel z Hlasu.

Záverečné reči


Vláda čelila pokusu o odvolanie z viacerých dôvodov. Opozícia jej vyčíta zmenu geopolitického smerovania Slovenska, následky konsolidácie verejných financií či podvod na voličoch, ktorým sľúbila lacnejšie potraviny a energie, no opak je pravdou. Vládny kabinet sa podľa nej spreneveril svojmu sľubu plniť si svoje povinnosti v záujme občanov Slovenska.

Parlament pokračuje v rokovaní v piatok od 9:00, pokračovať budú záverečné reči k odvolávaniu všetkých siedmich ministrov. V piatky sa spravidla v Národnej rade nehlasuje.

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde predložila opozícia už pred rokom, odvtedy ho koalícia neustále odsúvala. Opozičné vystúpenia však neumožnila ani teraz, pretože rozpravu zarezala v čase, keď bolo prihlásených ešte približne viac ako 50 rečníkov.

Absolútna hanba


„Toto je absolútna hanba, ktorá jasne ukazuje, že Ficovi a spol. je naša krajina, demokratické hodnoty a spravodlivosť úplne ukradnutá,“ reagovalo opozičné Hnutie Slovensko, ktoré zároveň avizuje zber podpisov na novú mimoriadnu schôdzu parlamentu o odvolávaní ministrov aj celej vlády. Kritizuje, že koalícia spojila všetky návrhy na odvolávanie ministrov do jedného bodu a presunula rokovanie na nočné hodiny.

Arogantne spojili všetky odvolávania, ktoré čakali aj celý rok, do jedného bodu. Schôdzu dali na noc, aby tu niektorí poslanci a poslankyne s malými deťmi nemohli byť, a následne rozpravu jednoducho zarezali,“ zdôraznil predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš. Voliči Smeru, Hlasu a SNS by si mali podľa neho všimnúť, že ich strany nerešpektujú žiadne pravidlá a nevážia si Národnú radu SR.


Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda ustála pokus o vyslovenie nedôvery, parlament pokračuje záverečnými rečami k odvolávaniu ministrov © SITA Všetky práva vyhradené.

