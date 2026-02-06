|
06. februára 2026
Smer by chcel ešte pred parlamentnými voľbami voliť nového generálneho prokurátora, ktorý nahradí Maroša Žilinku.
Zdieľať
„Myslím si, že je to vhodný nápad. Nevidím v tom nič problematické, prečo by to tak nemalo byť,“ povedal pre 360tku minister obrany Robert Kaliňák.
Súčasnému generálnemu prokurátorovi má vypršať sedemročné funkčné obdobie v decembri 2027. Parlamentné voľby by mali byť na jeseň 2027, predchádzajúce boli 30. septembra 2023.
Maroš Žilinka tento týždeň povedal, že sa nechystá skončiť skôr. Keď v stredu skritizoval slabé vyšetrovanie korupcie, verejne naňho zaútočil Robert Fico, že robí politiku. Šéf premiérových poradcov Erik Kaliňák komentoval, že „ufrustrovaný Žilinka sa rozhodol kvôli nepriznanej rente škodiť Slovenskej republike“.
Kaliňák: Kandidátov je viac
Kaliňák hovorí, že v Smere majú viac kandidátov na post generálneho prokurátora. Na otázku, či je kandidátom premiérov poradca, advokát Marek Para, Kaliňák zareagoval: „Trafili ste výborne.“
Na ďalšiu otázku týkajúcu sa premiérovho poradcu, advokáta Davida Lindtnera, Kaliňák podotkol: „Určite takisto skvelé meno. Máte samé skvelé nápady.“
Fico si vlani nebol istý
Keď sa Roberta Fica vlani v novembri pýtali, či koalícia bude ešte v tomto volebnom období voliť nového generálneho prokurátora, premiér vravel: „To asi nejde. Myslím, že tam sú nejaké lehoty. Voľba nového generálneho prokurátora asi spadne pod kontrolu novej vlády, ktorá príde.“
Opozícia kritizuje snahu Smeru voliť nového generálneho prokurátora ešte pred voľbami.
Opozícia kritizuje
Michal Šipoš z Hnutia Slovensko pre 360tku uviedol, že v Smere budú robiť všetko pre to, aby tam dosadili svojho človeka, ktorý ich bude sedem rokov chrániť.
„Každá normálna vláda by takéto niečo nerobila,“ povedala o voľbe generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami poslankyňa PS Zuzana Števulová.
Kaliňák tvrdí, že nový funkcionár by sa mal voliť vždy pred skončením mandátu, aby plynulo nastúpil do úradu.
Robert Kaliňák povedal, že zvolenie nového generálneho prokurátora bude témou o dva roky a v súčasnosti o tom v Smere nerokujú. Minister obrany pôvodne na tlačovej konferencii hovoril, že považuje za „dobrý nápad“ zvoliť nového generálneho prokurátora ešte v tomto volebnom období. Následne však dodal, že to bol len „háčik“, ktorý mu podhodili v rozhovore pre 360ku, a on na to reagoval.
Súčasnému generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi má vypršať sedemročné funkčné obdobie v decembri 2027. Ďalšie parlamentné voľby by mali byť na jeseň 2027, predchádzajúce boli 30. septembra 2023.
Pri otázkach, či budú navrhovať právnikov blízkych Smeru Mareka Paru a Davida Lindtnera, Kaliňák povedal, že obaja sú dobrí kandidáti. „Neviem, ktoré meno by som si vybral skôr,“ dodal. Nebolo však jasné, či hovorí vážne alebo je to len pokus o vtip.
Na ďalšie otázky, či na tomto postupe je zhoda v koalícii, už politici Smeru jasne neodpovedali.
