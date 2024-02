Ficova vláda vyhovela návrhu na späťvzatie novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Zneužívanie inštitútu chráneného oznamovateľa

Zásah do pracovnoprávneho vzťahu

21.2.2024 (SITA.sk) - Vláda Roberta Fica (Smer-SD) vyhovela návrhu na späťvzatie vládnej novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Novela mala byť v parlamente prerokovaná v skrátenom legislatívnom konaní.Ako sa píše v predloženom návrhu, ktorý podal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) , novela bola do parlamentu doručená 6. decembra uplynulého roku a aktuálne je zaradená na 9. schôdzu Národnej rady SR. Doteraz však nebola prerokovaná.„Vzhľadom na to, že od predloženia týchto návrhov do Národnej rady SR uplynuli viac ako dva mesiace, pričom doteraz predmetné návrhy neboli prerokované na schôdzi Národnej rady SR, a došlo aj k zmene skutkových okolností a situácie, na ktoré tieto návrhy reagovali, navrhuje sa ich späťvzatie," uvádza sa v predloženom materiáli. V prípade schválenia novely mala ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti zaniknúť policajtom.Materiál konštatuje, že nadmerné využívanie, resp. zneužívanie inštitútu chráneného oznamovateľa sa do veľkej miery týka práve príslušníkov Policajného zboru, čo môže ohroziť jeho schopnosť plniť zákonné úlohy. Preto mali byť policajti vylúčení spod niektorých ustanovení daného zákona.Novela taktiež poukazovala na skutočnosť, že poskytnutie statusu chráneného oznamovateľa predstavuje významný zásah do pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom zásadným spôsobom obmedzuje práva zamestnávateľa.Preto bolo podľa predkladateľa žiadúce zaviesť do dotknutej právnej úpravy možnosť preskúmať na žiadosť zamestnávateľa rozhodnutie prokurátora o udelení ochrany zamestnancovi.Ficova vláda však aj naďalej trvá na svojom zámere reagovať na zmienené problémy v súvislosti s inštitútom chráneného oznamovateľa. „Vzhľadom na zmenu situácie chce tento svoj zámer realizovať v riadnom legislatívnom procese v spojitosti s ďalšími zmenami v systéme zákonnej úpravy inštitútu chráneného oznamovateľa," uvádza sa v návrhu na späťvzatie.