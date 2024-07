Ficova vláda zabúda na Slovákov v zahraničí, jej výsledky podľa matovičovcov pripomínajú národnú katastrofu

Desaťročná krivda

Slováci musia v USA cestovať cez celý kontinent

Výčitka aj voči Šutajovi Eštokovi

5.7.2024 (SITA.sk) - Vláda Roberta Fica zabúda na Slovákov v zahraničí. Uviedlo to hnutie Slovensko a pripomenulo, že okrem sviatku svätých Cyrila a Metoda je aj Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí „Tento deň by mal byť dôkazom, že to so vzťahom k slovenskému zahraničiu myslíme vážne a spôsobom, akým to ustanovuje aj ústava. Teda aj prakticky napĺňať úlohu Slovenska ako materskej krajiny podporovať národné povedomie a kultúrnu identitu našich krajanov v zahraničí," vyhlásilo hnutie Slovensko s tým, že doterajšie výsledky Ficovej vlády pripomínajú skôr národnú katastrofu, než podporu národného povedomia v zahraničí.„Bola to práve bývalá vláda a osobitne hnutie Slovensko, ktoré muselo naprávať desaťročnú krivdu spôsobenú Ficovým zákonom o odnímaní štátneho občianstva," podotklo hnutie s tým, že zmenili legislatívu tak, aby bolo pre Slovákov v zahraničí možné jednoduchšie nadobudnúť štátne občianstvo, a to vrátane zníženia poplatkov za proces.„Zaviedli sme pre krajanov historicky najvyššie dotácie na projekty, uzákonili sme možnosť investičných dotácií na veľké infraštruktúrne krajanské projekty a robili sme poriadok s tými, ktorí sa chceli na dotáciách obohatiť," uviedlo hnutie s tým, že u súčasnej vlády takéto výsledky nie sú.„Hoci má terajšia vláda poruke hotové uznesenie o výstavbe Múzea a Pamätníka slovenského vysťahovalectva, ktoré stačí len naplniť, ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) o neho zatiaľ ani nezakopla. Namiesto miliónov eur z delimitácie srbského dlhu voči Slovensku, ktoré mali byť podľa zmluvy použité na investičné projekty krajanov, ich minister zahraničia Blanár investoval do nákupu počítačov a vozového parku, či vylepšenia kancelárií veľvyslancov vo vybraných štátoch," upozornilo hnutie a dodalo, že dodnes musia Slováci v Amerike cestovať cez celý kontinent, aby si vybavili doklady, pretože konzulát v Chicagu zrušili.„Bývalý smerácky minister zahraničia Miroslav Lajčák chcel mať zastupiteľský úrad v Moldavsku, kde krajana objavíte len náhodne. Podpredseda vlády Peter Kmec sa síce chváli práve schválenou platbou pre Slovensko z Plánu obnovy , len akosi už nehovorí o tom, že milióny eur, ktoré bývalá vláda vyčlenila v Pláne obnovy pre projekty slovenského zahraničia, mu ležia v šuflíku, termíny meškajú, výzvy sa nevypisujú a nič zo sľúbenej pomoci sa nerealizuje," zdôraznilo hnutie Slovensko.Tiež dodalo, že nikto z vlády sa nedávno ani len slovom neohradil voči podaniu generálneho prokurátora Maroša Žilinku na ústavný súd, ktorým chce zamedziť uplatňovaniu zákona, aby sa krajanské dotácie nezneužívali.Hnutie vyčíta aj ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi , že často hovorí o zmene volebného systému, no o zavedení možnosti voliť na slovenských ambasádach v zahraničí mlčí.