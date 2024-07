Pred druhým kolom parlamentných volieb vo Francúzsku sa odohralo viac ako 50 útokov na politikov a aktivistov

Francúzsko je na hrane

Nasadia tridsaťtisíc policajtov

5.7.2024 (SITA.sk) - Viac ako 50 kandidátov a aktivistov vo Francúzsku čelilo fyzickým útokom pred nadchádzajúcim druhým kolom parlamentných volieb.Oznámil to francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin po tom, čo jednému takémuto útoku čelila aj hovorkyňa vlády Prisca Thevenot, jej zástupkyňa a aktivista ich strany, keď v Meudone pri Paríži vešali volebné plagáty.Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že motív tohto útoku nie je známy.Množstvo útokov vo Francúzsku odzrkadľuje horúčkovitú náladu v posledný deň predvolebnej kampane pred nedeľňajším druhým kolom volieb. V ňom by mohlo vyhrať krajne pravicové Národné združenie.Hoci strana v prieskumoch vedie, už 217 kandidátov odstúpilo z miestnych volieb, aby mal iný kandidát väčšiu šancu zastaviť ju v získaní úplnej väčšiny v dolnej komore parlamentu.Darmanin pre vysielateľa BFMTV povedal, že útoky sa odohrávajú v atmosfére, keď je Francúzsko „na hrane“. Podľa jeho slov zatkli už viac ako 30 ľudí.Útočníkmi podľa neho boli buď ľudia, ktorí sa „spontánne rozhnevali", alebo to boli „ultraľavicové, ultrapravicové alebo iné politické skupiny".Minister vnútra tiež oznámil, že v nedeľu počas volieb bude po celom Francúzsku nasadených 30-tisíc policajtov v snahe zabrániť „ultraľavici alebo ultrapravici“ vyvolávať problémy.