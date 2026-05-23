Sobota 23.5.2026
Meniny má Želmíra
23. mája 2026
Ficova zahraničná politika je dvojtvárna, europoslanci Smeru sú podľa Uhríka bez vplyvu – VIDEO
V postupe súčasnej vlády však Uhrík vnímal veľké zaváhania. Ficova zahraničná politika je dvojtvárna. V rozhovore Štúdia SITA to vyhlásil europoslanec a predseda
Ficova zahraničná politika je dvojtvárna. V rozhovore Štúdia SITA to vyhlásil europoslanec a predseda Hnutia Republika Milan Uhrík. Ako podotkol, hnutie Republika vláde Roberta Fica (Smer-SD) mnohé vyčíta.
Je to napríklad slabá obhajoba slovenských záujmov v Bruseli, ktorá by podľa Uhríka mohla byť razantnejšia. Veľkým problémom podľa neho je, že europoslanci zo Smeru nie sú zaradení v nijakej frakcii. V takejto situácii je totiž náročnejšie niečo presadzovať.
Ekonomický konflikt
Uhrík pripomenul v tomto zmysle aj situáciu s Ukrajinou, kedy boli zastavené dodávky ropy. Europoslanec to nazval „ekonomický konflikt s Ukrajinou“. Tu rovnako Republika nesúhlasila s niektorými krokmi Smeru. „Bola pozastavená ropa, predtým bol pozastavený plyn či dovoz poľnohospodárskych produktov. Pripadalo mi, že je tam slabá asertivita. Keby sme my mali podiel na vláde, určite by sme proti Ukrajine zasahovali razantnejšie a sebavedomejšie. Nehovoríme, že nepriateľsky,“ doplnil Uhrík s tým, že ide presne o tie prípady, kedy nám Ukrajina raz vypne plyn a potom ropu.
Podľa Uhríka treba buď zatlačiť na ukrajinskú vládu alebo prijať recipročné opatrenia pre nápravu. V postupe súčasnej vlády však Uhrík vnímal veľké zaváhania.
Dvojtvárna politika
Ficova zahraničná politika je podľa Uhríka dvojtvárna, niekto by mohol podľa neho povedať, že až falošná. „Pretože, keď raz na Slovensku sústavne kritizujete protiruské sankcie, že škodia Slovensku, škodia Európe a potom v Bruseli za ne zahlasujete, čo sa stalo vždy bez výnimky, tak podľa mňa je to dvojtvárna politika. Buď tu hovorme, že sme proti sankciám, a tak aj hlasujeme, alebo povedzme rovno ľuďom, že sme proti nim len na Slovensku, ale v Bruseli budeme hlasovať za. My to takto nerobíme. Naša frakcia vždy hlasovala v Európskom parlamente proti zhoršovaniu vzťahov s Ruskom,“ doplnil europoslanec.
Hlasujú tak podľa jeho slov z pragmatických dôvodov. „To je proste o tom, že my máme nejakú Európu, kde spoločne žijeme a máme dve zásade možnosti: buď sa hádať a bojovať aj ďalších 100 rokov alebo sa snažiť tie vzťahy nejakým spôsobom dostať do normálu, obnoviť spoluprácu, aspoň tam, kde to má zmysel a žiť ako normálni ľudia na normálnom kontinente,“ povedal europoslanec.
USA nie sú stabilný partner
Zdôraznil, že Európa je momentálne geopoliticky veľmi slabá na to, aby si mohla dovoliť konflikty s Ruskom alebo ekonomickú vojnu ešte aj s Čínou a ázijskými krajinami. Podotkol, že Spojené štáty americké sa neukazujú ako stabilný partner a Trump sa vyhráža clami a obchodnými dohodami.
„Takže, my ako Európa naozaj teraz nie sme v situácii, že sa môžeme vyhrážať a izolovať celý svet. Ten svet je už ďaleko inde ako pred 40 rokmi, kedy aj ázijské ekonomiky boli zaostalé. Dnes sú tam hypermoderné mestá, ktoré napredujú v umelej inteligencií či robotike,“ uzavrel Uhrík.
>>> Celý rozhovor s Milanom Uhríkom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Ficova zahraničná politika je dvojtvárna, europoslanci Smeru sú podľa Uhríka bez vplyvu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Súd uznal Boeing za nevinného v žalobe o uzemnenie lietadiel 737 MAX
Bodnutému mužovi zachránila život rýchla reakcia suseda, páchateľ už čelí obvineniu z pokusu o vraždu
