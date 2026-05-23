Sobota 23.5.2026
Meniny má Želmíra
23. mája 2026
Bodnutému mužovi zachránila život rýchla reakcia suseda, páchateľ už čelí obvineniu z pokusu o vraždu
Podozrivá osoba preskočila oplotenie jedného z rodinných domov a z doposiaľ presne nezistených príčin a okolností bodla poškodeného 45-ročného muža nožom do oblasti krku.
Bodnutému mužovi zachránila život rýchla reakcia suseda, páchateľ už čelí obvineniu z pokusu o vraždu. O prípade, ktorý sa odohral vo štvrtok 21. mája podvečer, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Muž na dvere zaklopal sused s tým, že v má krku zapichnutý nôž, oslovený muž privolal záchranárov zavolal aj na políciu. Zdravotný stav bodnutého 45- ročného muža si vyžiadal okamžitý letecký prevoz do jednej z košických nemocníc.
Polícia nasadila do pátrania aj hraničnú políciu
„Michalovskí policajti v tom čase vykonávali iný služobný zákrok, preto operačné stredisko okamžite zareagovalo a o súčinnosť požiadalo kolegov z Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach. Práve táto promptná reakcia operačného strediska, ktoré okamžite dokázalo vyhodnotiť, aký najbližší útvar môže obrovskou mierou prispieť k úspešnému „dolapeniu“ páchateľa, bola kľúčovou,” uviedla Ivanová.
Doplnila, že „hraničiari“ sa ihneď pustili do pátrania po osobe, ktorá mala 45-ročného muža zraniť. Podozrivý mal z miesta činu ujsť smerom do záhrady k ďalším rodinným domom. „Podozrivý pohyb neunikol všímavému susedovi, ku ktorému zranený muž prišiel, a tak hneď, ako zranenému susedovi privolal pomoc, začal trasu úniku podozrivej osoby sledovať a až do príchodu o ňom policajtov informovať,” dodala krajská policajná hovorkyňa
Podozrivého policajti zadržali krátko po útoku
Podozrivú osobu policajti z hraničnej polície zakrátko zadržala, keďže sa správala agresívne, odmietala s policajtmi spolupracovať či poskytnúť akékoľvek informácie, na jej spacifikovanie použili donucovacie prostriedky. Dychová skúška u zadržanej osoby potvrdila prítomnosť alkoholu v dychu, v množstve 0,68 mg/l. V prepočte je to 1,42 promile.
„Z dôvodu závažnosti skutku si vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy, spáchaný v štádiu pokusu, v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody, podozrivého muža zadržal a po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnil do cely policajného zaistenia,” uvádza Ivanová.
Mužovi hrozí až 20 rokov väzenia
Krajská policajná hovorkyňa tiež priblížila, že počas vykonávania potrebných procesných úkonov polícia zistila, že podozrivá osoba preskočila oplotenie jedného z rodinných domov a z doposiaľ presne nezistených príčin a okolností bodla poškodeného 45-ročného muža nožom do oblasti krku. Nôž ostal zapichnutý v rane.
„Na základe získanej dôkaznej situácie krajský policajný vyšetrovateľ z obzvlášť závažného zločinu vraždy, spáchaného v štádiu pokusu, a z prečinu porušovania domovej slobody obvinil 20-ročného muža. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na pätnásť až 20 rokov,” uzavrela Ivanová s tým, že krajský policajný vyšetrovateľ spracoval i podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby.
Zdroj: SITA.sk - Bodnutému mužovi zachránila život rýchla reakcia suseda, páchateľ už čelí obvineniu z pokusu o vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.
