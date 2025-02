Ficova zmena ústavy ide proti podstate členstva Slovenska v Únii, liberáli iniciujú hromadnú pripomienku – VIDEO

Problematická právna úprava

Zakrývanie protieurópskej a protiatlantickej politiky

Otvorené reči o vystúpení z Únie

5.2.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) iniciuje hromadnú pripomienku k zmene Ústavy SR . Bude žiadať, aby premiér Robert Fico Smer-SD ) stiahol návrh, ktorý má do ústavy zakotviť dve pohlavia , ale hovorí aj o ďalších zmenách . Podľa liberálov je to totiž návrh, ktorý ide proti podstate členstva Slovenska v Európskej únii "Robert Fico používa slová, ale nepovie nám na rovinu, že robí kroky, ktoré smerujú k vystúpeniu Slovenska z Európskej únie. Rozpráva tu o dvoch pohlaviach, ktoré nikto nespochybňuje. Ale on nerozpráva o tom, že súčasťou tejto zmeny ústavy sú aj také návrhy, ktoré priamo idú proti podstate nášho členstva v EÚ," uviedla podpredsedníčka SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková s dodatkom, že Fico chce poprieť európske právo ako také. Podľa nej stretnutie premiéra s eurokomisárom pre právny štát v Bruseli určite nebolo o dvoch pohlaviach."Už tu je rozhodnutie Európskeho súdneho dvora , že takáto právna úprava je problematická a popiera podstatu dohôd, ktoré máme v Európskej únii. Nakoniec, už tu bola aj žaloba, ktorá smerovala proti Poľsku ohľadom podobnej právnej úpravy a Robert Fico veľmi dobre vie, že to, čo robí, popiera základ fungovania EÚ," dodala Kolíková. Toto je podľa nej konkrétny Ficov krok smerujúci k tomu, aby sme vystúpili z Európskej únie.Podľa jej slov je zároveň absurdné, že v čase, keď má Slovensko oveľa väčšie problémy, tak sa riešia vymyslené témy dvoch pohlaví. Premiér podľa Kolíkovej len zakrýva skutočné problémy Slovenska, ktoré tu sú a ktoré by mal riešiť. SaS vyzýva prezidenta Petra Pelleginiho , aby sa proti týmto krokom vlády postavil."Môže hocikto, aj Pellegrini, organizovať okrúhle stoly k zahraničnej politike , ale skutky hovoria samy za seba, a reči, ktoré tam zazneli, dokazujú len to, že sa snažia zakryť ich protieurópsku a protiatlantickú politiku," skonštatoval poslanec Juraj Krúpa Kritizoval, že v utorok na neformálnom samite v Bruseli Robert Fico namiesto toho, aby sa zúčastnil na večeri európskych lídrov, odletel domov. Práve na takýchto večeriach pritom podľa neho prebiehajú dôležité debaty."Fico zistil, že je izolovaný a keby tam otvoril ústa a rozprával tam tie sprostosti, čo rozpráva aj tu na Slovensku, tak by si urobil veľkú hanbu, tak sa rozhodol odísť," myslí si Krúpa.Ako ďalej dodal, v rámci Európskej únie vznikli štyri skupiny, ktoré sa budú podieľa na obranyschopnosti európskych štruktúr. "Slovensko a Maďarsko bolo zaradené do skupiny proputinistov, Slovensko sa dostáva na okraj, je ohrozená naša bezpečnosť," hovorí Krúpa.Poslankyňa Martina Holečková poukázala na to, že minimálne štyria poslanci koalície hovoria otvorene o tom, že chcú vystúpiť z Európskej únie a NATO . "Koalícia visí na šnúrkach od gatí Národnej koalície Rudolfa Huliaka . Národná koalícia mala priamo vo svojom volebnom programe vystúpenie z EÚ a NATO," zdôraznila.Podľa Ondreja Dostála z SaS je príznačné, že v čase, keď SaS prišla s návrhom na zmenu ústavy, ktorá by zakotvila naše členstvo v EÚ a NATO, prichádza Robert Fico s iniciatívou, ktorá oslabuje naše členstvo v EÚ a spochybňuje nadradenosť práva EÚ.