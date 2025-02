Súdny proces v kauze vraždy Daniela Tupého pokračuje. Vypovedať prišli jeho kamaráti, ktorí boli na mieste činu – FOTO

Na Daniela kričali, aby dýchal

Nikto z nich samotný útok nevidel

Obžalovaný vzniesol námietku





Z vraždy Daniela Tupého je obžalovaný advokát Adam P. Ten podľa obžaloby 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý. Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel. Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Adam P. pred súdom ešte v roku 2023 vyhlásil, že je nevinný. Pôvodne bol obžalovaný vzatý do väzby, momentálne je stíhaný na slobode.





5.2.2025 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I v stredu pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005. Na súd prišla štvorica svedkov, ktorí boli súčasťou partie napadnutej útočníkmi v osudný večer na Tyršovom nábreží v Bratislave. Dôsledkom útoku, ktorého sa podľa orgánov činných v trestnom konaní zúčastnil aj obžalovaný advokát Adam P., bola smrť Tupého.Prvý zo svedkov vo svoje výpovedi uviedol, že v osudný večer sa presúvali z bratislavského Starého Mesta do podniku Propeler na Tyršovom nábreží. „Boli sme tam ako partia, potom niekto zakričal „Pozor utekajte!“,“ povedal svedok. Následne ho podľa jeho slov niekto udrel zozadu do hlavy a potom ho na zemi kopali. Po útoku podľa vlastných slov išiel k ležiacemu Danielovi. „Kričali sme na neho aby dýchal,“ povedal s tým, že samotné napadnutie Daniela nevidel.Druhý svedok vypovedal, že jeho stiahli zo zadu za ruksak z bicykla a následne ho na zemi kopali a utŕžil aj bodnú ranu do ľavého ramena. Celý útok mohol podľa neho trvať od 30 sekúnd do troch minút. „Keď som sa postavil, v podstate tam už nikto nebol,“ povedal svedok.Samotný útok na Daniela nevidel, prišiel k nemu až po útoku. Tretí svedok povedal, že bol napadnutý zozadu päsťou do hlavy a po útoku išiel po pomoc do podniku Propeler. Nepamätá si však, či videl útok na Daniela, alebo či na mieste videl obžalovaného Adama P. „Snažím sa na to zabudnúť od prvej chvíle, ako sa to stalo,“ zdôraznil svedok.Štvrtý svedok povedal, že pri útoku dostal dva údery, ale podarilo sa mu ujsť. „Niekto na mňa kričal „Poď sem ty hajzel“,“ uviedol. Doplnil, že útok na iných členov partie nevidel. Pojednávanie v tejto veci bude pokračovať 2. apríla, pričom sudca avizoval predvolanie ďalších piatich svedkov.Právny zástupca rodiny Daniela Tupého Roman Kvasnica po stredajšom pojednávaní povedal, že od svedkov neočakával nejakú zásadnú výpoveď. „Jednak bola tma, ani si to nepamätajú. Viacerí majú aj strach, aj keď to priamo nepovedia,“ skonštatoval advokát.Na poslednom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2024, obžalovaný Adam P. vzniesol námietku, že vec prejednáva nový zákonný sudca, čo považuje za nezákonné. Z tohto dôvodu bolo pojednávanie odročené na neurčito. Predošlý zákonný sudca vo veci Roman Fitt bol od 1. júna minulého roku menovaný za podpredsedu Mestského súdu Bratislava I.Novým zákonným sudcom bol preto ustanovený Tomáš Škultéty. Súd však napriek námietke obžalovaného skonštatoval, že vec bola pridelená novému zákonnému sudcovi v zmysle platného rozvrhu práce.