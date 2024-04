Ficove a Pellegriniho sympatizovanie s Putinom je nezlučiteľné s členstvom v Európskej únii, tvrdí politik Röttgen

9.4.2024 (SITA.sk) - Nemecký kresťansko-demokratický politik Norbert Röttgen tvrdí, že otvorené sympatizovanie s ruským vodcom Vladimirom Putinom v podaní slovenského premiéra Roberta Fica a novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho nepatrí do Európskej únie Ako Röttgen uviedol podľa denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung, toto je rovnako nezlučiteľné s členstvom v Európskej únii ako postoj maďarského premiéra Viktora Orbána , ktorý je "Putinovým trójskym koňom v EÚ"."Európska únia to už nesmie a nemôže tolerovať," povedal Röttgen pre mediálnu skupinu Funke. Každý, kto "stojí na strane agresora, nepatrí do EÚ". Ďalší nemecký politik Anton Hofreiter zasa povedal, že je dôležité, "aby slovenská vláda dostala jasný varovný signál z Berlína a Bruselu". Ak Fico a Pellegrini "vezmú sekeru na slovenský ústavný štát a otvoria vrátka korupcii, z eurofondov už nebudú môcť tiecť peniaze", poznamenal Hofreiter.Frankfurter Allgemeine Zeitung však dodáva, že Pellegrini po svojom volebnom víťazstve ubezpečil občanov, že "Slovensko je plne ukotvené v EÚ a Severoatlantickej aliancii"