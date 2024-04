Pozemná ofenzíva do mesta Rafah má stanovený termín, oznámil izraelský premiér Netanjahu

Nevyhnutnosť pre kompletné víťazstvo

Škodlivý účinok pozemnej ofenzívy

9.4.2024 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal, že už majú termín pre pozemnú ofenzívu do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy.Povedal to vo videu, ktoré v pondelok zverejnil na komunikačnej platforme Telegram, daný dátum však neprezradil. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Netanjahu tiež povedal, že vstup do Rafahu je nevyhnutný pre „kompletné víťazstvo“ nad militantným hnutím Hamas . Krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir sa skôr počas pondelka vyjadril, že ak by Netanjahu upustil od plánov na pozemnú ofenzívu do Rafahu, mohol by stratiť podporu koalície, ktorá ho drží pri moci.Mesto Rafah neďaleko hranice s Egyptom je útočiskom odhadom 1,5 milióna Palestínčanov, ktorí utiekli pred bojmi na severe Pásma Gazy. Medzinárodná komunita vystríha Izrael, aby tam ofenzívu nerobil a nezhoršoval už aj tak zlú humanitárnu situáciu.Hovorca amerického ministerstva zahraničia Matthew Miller prízvukoval, že podľa Spojených štátov pozemná ofenzíva „by mala enormne škodlivý účinok na... civilistov a že by v konečnom dôsledku poškodila bezpečnosti Izraela“.„Ešte sme ich nevideli predložiť dôveryhodný plán, ako sa vysporiadať s 1,4 miliónom civilistov, ktorí sú v Rafahu, z ktorých niektorí sa sťahovali viac ako raz, niektorí sa sťahovali viac ako dvakrát,“ vyjadril sa a dodal, že Washington bude viesť s izraelskými predstaviteľmi v najbližších dňoch a týždňoch rozhovory o potenciálnej operácii v Rafahu.