Ficove návrhy zakotvujúce dve pohlavia do ústavy sú už v pripomienkovom konaní, zmeny chce aj pri adopciách či vo vzdelávaní

28.1.2025 (SITA.sk) - Návrhy na zmeny Ústavy SR z dielne premiéra Roberta Fica , ktoré majú okrem iného do základného zákona štátu zakotviť existenciu dvoch pohlaví, sú už v medzirezortnom pripomienkovom konaní Ako vyplýva zo zverejnenej dokumentácie, štátne inštitúcie, ako aj verejnosť môžu návrhy pripomienkovať do 17. februára. Samotný premiér sa v pondelok 27. januára vyjadril, že netrvá na tom, že predmetné návrhy sú nemenné a nedotknuteľné a privíta akékoľvek návrhy na zmenu."Navrhuje sa ustanoviť, že Slovenská republika uznáva len pohlavie muža a ženy, čo zodpovedá biologickému chápaniu pohlavia, ktoré sa premieta v celom právnom poriadku SR," uvádza sa v návrhu s tým, že uznávanie existencie dvoch pohlaví vyplýva aj zo súčasného textu Ústavy SR, najmä pokiaľ ide o manželstvo a potrebu chrániť ženy.Podľa článku 41 ústavy je totiž manželstvo definované ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Fico rovnako navrhuje do ústavy doplniť, že zmena pohlavia je možná len zo závažných dôvodov, pričom podrobnosti ustanoví zákon. "Môže ísť napríklad o situácie, keď bolo pohlavie osoby pri narodení určené nesprávne a následne bolo správne určené na základe genetického testu," uvádza sa v návrhu.Predseda vlády tiež navrhuje v ústave ustanoviť, že prednosť právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie pred zákonmi neplatí, ak sú tieto právne záväzné akty v rozpore s Ústavou SR."Zásada prednosti sa nemá uplatňovať v oblastiach, v ktorých členské štáty nepreniesli na Európsku úniu svoju právomoc. Príkladom suverénnych právomocí členského štátu, ktoré nepreniesol na Európsku úniu, sú napríklad otázky kultúrno-etického charakteru," uvádza sa v návrhu.Rovnaký stav by mal platiť pri medzinárodných zmluvách o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodných zmluvách, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodných zmluvách, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom."Touto zmenou sa v Ústave SR explicitne ustanoví, že uvedené medzinárodné zmluvy majú síce prednosť pred zákonmi, avšak nie prednosť pred ústavou," zdôrazňuje návrh.Navrhované zmeny tiež obsahujú právo na rovnakú pracovnú odmenu pre mužov a ženy, a tiež ústavné zakotvenie možnosti osvojiť si dieťa len pre manželov, jedného z manželov, ktorý žije s rodičom maloletého dieťaťa v manželstve, alebo pozostalého manžela po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Vo výnimočných prípadoch si maloleté dieťa môže osvojiť aj osamelá osoba, ak je to v záujme tohto dieťaťa."Povýšením tejto právnej úpravy zo zákonnej na ústavnú sa sleduje cieľ zdôraznenia legitimity manželstva ako nezastupiteľného zväzku jedného muža a jednej ženy pri plnení dôležitej sociálnej úlohy výchovy detí," uvádza sa v dokumente.Ficom prezentované návrhy majú tiež posilniť a rozšíriť ústavnoprávnu úpravu rodičovských práv, pokiaľ ide o obsah výchovy a vzdelávania poskytovaných v školách. "Rodičia majú mať právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese, ktorý je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu," uvádza sa v materiáli s tým, že školský výchovno-vzdelávací program poskytuje škole určitú mieru autonómie v otázkach vzdelávania detí."Aj keď princípy, z ktorých školský výchovno-vzdelávací program vychádza, musia byť na jednej strane v súlade s princípmi štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, na strane druhej platí, že môže ísť nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu. Autonómia školy ako vzdelávacej inštitúcie sa prejavuje predovšetkým v tom, že školský výchovno-vzdelávací program vydáva štatutárny orgán školy. Aj keď kontrola nad jeho súladom so štátnym výchovno-vzdelávacím programom je daná kontrolou zo strany Štátnej školskej inšpekcie, v praxi je nereálne, aby tento štátny orgán zabezpečoval v každom okamihu permanentný kontrolný mechanizmus vo vzťahu ku všetkým školám," konštatuje dokument.Z tohto dôvodu je podľa návrhu nevyhnutné, aby kontrolu vzdelávania nevykonával iba štát ako garant princípov, na ktorých je postavená výchova a vzdelávanie detí, ale v konkrétnych prípadoch rodičia dieťaťa prostredníctvom práva rozhodovať, či sa ich dieťa bude zúčastňovať na takej forme výchovy a vzdelávania, ktorá presahuje rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu. Zároveň sa tiež navrhuje ustanoviť, že štátny výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou.V prípadne úspešného procesu ústavných zmien by tieto mali nadobudnúť účinnosť 1. júla.