Rada FPU prišla o ďalšieho člena, svojej pozície sa najnovšie vzdal nominant Šimkovičovej Lopúch

Ďalší ministerský nominant sa vzdal postu v Rade Fondu na podporu umenia (FPU) . Ako informuje Denník N , ide o, ktorého nominovala do Rady ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ). Lopúch bol do Rady FPU menovaný vlani v novembri ako zástupca regiónov, proti čomu sa ale podľa Denníka N vymedzili samosprávne združenia s tým, že ministerka ignorovala ich nominácie.Jeho rezignáciu mala potvrdiť firma, kde je členom predstavenstva. Lopúch totiž pôsobí v oblasti drevovýroby. Lopúchova nominácia do Rady FPU podľa spoločnosti viedla k nevhodnému spájaniu jeho súkromnej angažovanosti s firmou, od čoho sa dištancovalo vedenie aj akcionári. Lopúch mal podľa vyjadrenia spoločnosti odstúpiť z pozície v i Rade preto, lebo sám nesúhlasil s takýmto spájaním.Denník N tiež uviedol, že ide o druhého nominanta ministerstva, ktorý sa pozície v Rade FPU dobrovoľne vzdal. Už v minulosti Radu opustil Viktor Magic, a tiež profesorka Marta Součková, ktorá odišla pre nefunkčnosť Rady. V trinásťčlennej Rade FPU teda ostali tri voľné pozície.Rada by mala zasadnúť v stredu 29. januára. Rozhodovať by sa malo o novom štatúte FPU, ale aj o prerozdelení vyše piatich miliónov eur, ktoré sú určené na podporu festivalov, galérií, kultúrnych a rezidenčných centier, ale aj hudobných organizácií a časopisov. Platforma Otvorená kultúra! v súvislosti s rokovaním Rady ohlásila v poradí štvrtý protest pred sídlom FPU na Cukrovej ulici v Bratislave. Kritizuje návrh štatútu, o ktorom by sa malo rozhodovať. Tvrdí, že v niektorých bodoch je protizákonný, zároveň sa obáva ohrozenia výziev na aktuálny rok, vrátane tých, ktoré už boli vyhlásené.