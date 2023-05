Ficove nenávistné klamstvá o Sorošovej agentke sú nepodložené, tvrdí Čaputová a bude sa brániť právnou cestou

Fico prekračuje hranice

Ochrana blízkych

10.5.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová sa bude právnymi prostriedkami brániť voči útokom predsedu Smeru-SD Roberta Fica Uviedla to na sociálnej sieti v reakcii na Ficove utorkové vyjadrenia o tom, že je americkou agentkou a konzultuje svoj postup s americkou ambasádou.„Zhruba v tom istom čase som mala ďalšie dva výsluchy ako poškodená pre nové vyhrážky zabitím voči mne a mojim blízkym. Dôvody vyhrážok ako vždy rovnaké - americká agentka, Soroš, americká ambasáda,“ napísala prezidentka.Zdôraznila, že už nebude po x-tý krát zdĺhavo vysvetľovať, že je to absolútne klamstvo a že okresný, krajský a napokon aj Ústavný súd SR sa jasne vyjadril, že tieto obvinenia sú nepodložené a prekračujú hranice politického súboja. „Poslanec Fico to vie. A vie aj to, že robiť z niekoho terč svojimi nenávistnými klamstvami už na Slovensku zabíjalo,“ poukázala.Zároveň dodala, že neklesne na Ficovu úroveň a nebude mu venovať žiadne prívlastky. Ide však využiť všetky právne prostriedky. „Ako matka na ochranu svojich detí. Ako občianka na ochranu inštitúcie, ktorú dočasne zastupujem,“ uviedla Čaputová.