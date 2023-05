Rigó sa obáva, že Fico rozoberie celú úradnícku vládu, na kandidátov útočí ešte pred ich vymenovaním

Podľa informácií, ktoré priniesol Denník N, by sa ministrom kultúry v úradníckej vláde, ktorú plánuje vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová, mohol stať historik umenia Július Barczi. Pôsobil ako riaditeľ múzea Betliar, taktiež bol v minulosti zástupcom riaditeľa Slovenského národného múzea pre úsek hradov, zámkov a kaštieľov. Aktuálne je riaditeľom aukčnej spoločnosti Soga.





10.5.2023 (SITA.sk) - Predseda platformy Most-Híd strany Aliancia Konrád Rigó očakával, že menovanie úradníckej vlády zjednotí parlamentné strany, a to do vulgárne opozičného šíku.Podľa Rigóa, ktorý bol v minulosti štátnym tajomníkom ministerstva kultúry, na ňu ešte pred vymenovaním útočia ako predseda hnutia Obyčajný ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič , tak aj predseda strany Smer-SD Robert Fico. „Július Barczi patrí medzi odborníkov, akých táto krajina nutne potrebuje k tomu, aby sa mohla pohnúť dopredu. Z čias môjho pôsobenia na rezorte viem, že nemá čo skrývať a nemusí sa za nič hanbiť. Ak ho prezidentkin tím oslovil a ponúkol mu príležitosť ukázať, ako by mala byť štátna kultúra riadená, tak nech sa nezľakne kvôli tomu, lebo matovičiari a ficovci sa doňho obuli," uviedol Rigó. Inak podľa Rigóa hrozí, že Fico rýchlo rozoberie celú úradnícku vládu.