Ficove referendum o predčasných volieb nás vyjde na viac ako 10 miliónov eur, vláda schválila úlohy nevyhnutné na jeho prípravu

Finančné prostriedky určené pre rezort vnútra budú použité hlavne na zabezpečenie úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom okresných volebných komisií a členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií, úhrady tlače hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, na zabezpečenie hlasovania poštou, na zabezpečenie činnosti volebných komisií, na vybavenie volebných miestností, na ochranu verejného poriadku v deň konania referenda, na výdavky spojené s prevádzkou a nevyhnutnou úpravou volebných miestností a na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií formou úhrady nezúčtovateľného výdavku vo výške päť eur pre každú okrskovú volebnú komisiu. Finančné prostriedky určené pre ŠÚ SR zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov referenda.





9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda SR v stredu schválila návrh harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu 21. januára 2023. V návrhu sú uvedené úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami určenými v rozhodnutí prezidentky Zuzany Čaputovej o vyhlásení referenda. Úlohy budú hlavne vo vydaní pokynov na základe ktorých budú koordinované všetky práce spojené s prípravou referenda.Pôjde o práce so zabezpečením tlače a distribúcie tlačív, so zabezpečením hlasovania poštou zo zahraničia, so zabezpečením elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov všetkých stupňov, so zabezpečením školení osôb, so zabezpečením spracovania výsledkov referenda, úschovy dokumentov z referenda a ďalších prác spojených s referendom.Na zabezpečenie prípravy a vykonania referenda je potrebné uvoľniť finančné prostriedky pre kapitolu Ministerstva vnútra SR vo výške takmer 8,8 milióna eur a pre kapitolu Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) vo výške takmer 1,7 milióna eur, pričom časť výdavkov bude hradená v rozpočtovom roku 2022 vo výške viac ako 5,3 milióna eur a zostávajúca časť vo výške viac ako 5 miliónov eur pôjde na ťarchu rozpočtu 2023.