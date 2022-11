Slovensko tiež prispeje k zvýhodnenej pôžičke pre Ukrajinu, na dlh verejnej správy by to nemalo mať negatívny dopad

Finančná pomoc je potrebná

9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Aj Slovensko prispeje svojim podielom k zvýhodnenej pôžičke pre Ukrajinu. Vláda totiž v stredu schválila novelu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách, ktorou sa mení aj zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu. Zároveň schválila skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu. EÚ totiž prijala opatrenia v reakcii na hospodársku situáciu v súvislosti s ruskou inváziou, pričom Ukrajina čelí likvidnej medzere približne v sume 39 mld. eur.Ako sa uvádza v materiáli, finančná pomoc od medzinárodných partnerov je potrebná na zachovanie finančnej stability Ukrajiny. Nestabilný finančný systém na Ukrajine by mal negatívny makroekonomický dopad a spôsobil by možné hospodárske škody Slovensku ako aj celej EÚ.Promptné poskytnutie mimoriadnych štátnych záruk zo strany SR je potrebné na vyplatenie tejto makrofinančnej pomoci vzhľadom na obmedzený priestor v európskom rozpočte ako aj na potrebu navýšenia krytia pri týchto pôžičkách z klasických 9 % na 70 %. Ministerstvo financií SR bude oprávnené poskytnúť, spravovať a realizovať mimoriadne štátne záruky na základe rozhodnutia EÚ.Celková suma pôžičiek pre Ukrajinu je vo výške 6 mld. eur. Krytie je zabezpečené kombináciou využitia rozpočtu EÚ a štátnych záruk. Plánované rezervy z rozpočtu EÚ, ktoré sa majú použiť výlučne na potenciálne nároky vo výške 6 mld. eur vyplývajúce z nových expozícií týkajúcich sa Ukrajiny, dosiahnu 540 mil. eur.Táto rezerva poslúži ako účinná prvá vrstva ochrany v prípade, že sa Ukrajina omešká s platbami EÚ, a môže oddialiť potrebu vydania výzvy na plnenie zo záruky členských štátov. Objemy zaručené členskými štátmi sú na úrovni 3,66 mld. eur.Výzva na plnenie z týchto záruk sa uplatní len vtedy, ak by sa vyčerpala suma držaná ako rezerva v osobitnej zložke jednotného fondu na riešenie krízových situácií vyhradenej na makrofinančnú pomoc Ukrajine.Na základe predbežných informácií by to nemalo mať negatívny vplyv na dlh verejnej správy. Avšak ak sa zrealizuje poskytnutie záruk, bude táto operácia zrejme podľa rezortu financií zaznamenaná s negatívnym vplyvom na dlh a deficit verejných financií. Môže teda hroziť negatívny vplyv na schodok rozpočtu verejnej správy.Objem istín týchto záruk bude stanovený v dohode o zárukách na základe kľúča, ktorý je uvedený európskom rozhodnutí. V súčasnosti je objem štátnych záruk pre SR vypočítaný vo výške cez 25 mil. eur.V budúcnosti môže po prijatí legislatívy na európskej úrovni nastať zmena, resp. navýšenie sumy. A to vzhľadom na politickú dohodu európskych lídrov, ktorý sa zaviazali poskytnúť Ukrajine minimálne ďalšie 3 mld. eur vo forme makrofinančnej asistencie a predpokladá sa, že táto suma ešte porastie.