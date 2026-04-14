 Utorok 14.4.2026
 Meniny má Justína
 24hod.sk    Z domova

14. apríla 2026

Ficovi ľudia ryžujú na chudobe, európske peniaze na pomoc Rómom sa podľa matovičovcov zneužívajú – VIDEO


Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) predseda hnutia Slovensko Rómovia

Ficovi ľudia ryžujú na chudobe a európske peniaze na pomoc Rómom sa zneužívajú, vyhlásilo Hnutie ...



14.4.2026 (SITA.sk) -

Ficovi ľudia ryžujú na chudobe a európske peniaze na pomoc Rómom sa zneužívajú, vyhlásilo Hnutie Slovensko, ktoré upozornilo na podozrivé dotácie, konflikty záujmov či personálne prepojenia pri projektoch v rómskych osadách.


Podľa hnutia je hlavným problémom systém tzv. nepriamych výdavkov v eurofondových projektoch. „Ide o približne päť percent z každej dotácie, ktoré sú určené na projektový manažment a administráciu. Tieto peniaze sú legálne, no problémom je, u koho končia. Pri veľkých projektoch ide o desaťtisíce eur,“ uviedlo hnutie.



Kritika vlády aj systému dotácií


Predstavitelia štátu tak podľa slov poslanca Júliusa Jakaba bohatnú na úkor chudobných. Podľa neho sme svedkom, ako ľudia v iných krajinách odmietajú vlády, v ktorých predstavitelia bohatnú, kým národ chudobnie. „Na Slovensku máme režim Roberta Fica, ktorý podľa nás dlhodobo zlyháva a umožňuje rozkrádanie verejných zdrojov,“ vyhlásil Jakab a zdôraznil, že peniaze určené pre rómske komunity sa nedostávajú k adresátom, ale strácajú sa po ceste k nim.



„Niektoré obce – napríklad Buzica, Slovenské Nové Mesto, Kyjov, Lenartov či Šumiac – získali projekty v hodnote státisícov eur, pričom päť percent z peňazí končili v organizácii prepojenej na splnomocnenca pre rómske komunity Alexandra Daška,“ upozornilo hnutie. Poslanec Peter Pollák ml. pripomenul aj prípad dotácie vo výške 750-tisíc eur pre občianske združenie Lavuta, na ktorý ako prvá upozornila strana Sloboda a Solidarita.


Pollák pripomenul, že združenie vedie Daškova žena. „Má ísť o projekt, ktorý má pomôcť 17 ľuďom nájsť si prácu. To znamená približne 44-tisíc eur na jedného človeka. Navyše, projekt je nastavený tak, že peniaze nemusia byť vrátené ani v prípade, že sa nezamestná nikto,“ doplnil poslanec, ktorý súčasne spochybnil to, že by išlo o dlhodobé prideľovanie dotácií. Takéto dotácie podľa jeho slov boli pridelované iba počas vlád Smeru. Pollák zároveň vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na vyvodenie zodpovednosti a odvolanie splnomocnenca Daška.



Matovič hovorí o vážnom zlyhaní


Bývalý europoslanec Peter Pollák st. sa domnieva, že tu ide o systematické vyberanie provízií cez prepojenú sieť osôb a organizácií. Tvrdí, že objavili schému, kde osoba blízka splnomocnencovi inkasuje približne päť percent z celkových financií eurofondových projektov.



„Funguje to tak, že splnomocnenec, ktorý projekty schvaľuje, predstaví obciam konkrétnu agentúru, ktorá následne získa zákazku na projektový manažment a inkasuje percentá z projektu,“ dodal Pollák st. s tým, že z približne 20 preskúmaných projektov v siedmich našli rovnaké prepojenia. „Ide o skoro 120-tisíc eur, ktoré skončili u organizácie Daškovho kamaráta,” uviedol Pollák st. Hnutie súčasne poukázalo na to, že organizácia dlhé roky nevykazovala aktivitu. Keď však prišli personálne zmeny v roku 2024, začala získavať zmluvy s obcami a realizovať projektový manažment eurofondových projektov.


Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil, že najpodlejšie je rozkrádať peniaze určené pre choré deti, a druhé najpodlejšie je rozkrádanie peňazí určených pre najchudobnejších. Celú situáciu tak označil za vážne zlyhanie a vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby s tým niečo urobili a ochránili verejný záujem. Hnutie súčasne avizovalo, že v najbližšej dobe predstavia ďalšie zistenia, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými zdrojmi, ktoré sú určené pre rómske komunity.



Rómski starostovia sa Daška zastali


Rómski starostovia však plne stoja za splnomocnencom a podporujú ho. Úrad pod jeho vedením podľa nich prináša reálne výsledky a odmietajú jeho politizáciu. Starostovia obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami naprieč Slovenskom sa ohradili voči útokom na Daška.


„Z našej každodennej praxe jasne vidíme zásadný rozdiel. Úrad splnomocnenca je dnes neporovnateľne efektívnejší a transparentnejší, než tomu bolo za predchádzajúcich vedení. Namiesto teoretických stratégií písaných od stola sa konečne realizujú konkrétne projekty priamo v obciach,“ tvrdia rómski starostovia. Zásluhu má na tom podľa nich tvrdá práca Daška. Starostovia si stoja za tým, že Daško je jeden z mála štátnych úradníkov, ktorý nesedí v kancelárií, ale pravidelne chodí pracovať do terénu.



„Daško aktívne komunikuje so samosprávami a okamžite rieši nielen havarijné situácie, ale aj dlhodobé systémové potreby, z ktorých profitujú všetci obyvatelia našich obcí,“ doplnili starostovia. Súčasne dodali, že k medializovanej kauze dotácie pre OZ Lavuta pristupujú pragmaticky a vecne. „Ako starostovia veľmi dobre vieme, aké náročné, byrokratické a prísne sú schvaľovacie procesy pri európskych fondoch a dotáciách z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Projekty nehodnotí úrad splnomocnenca, ale nezávislí externí experti. Sme plne presvedčení, že procesy prebehli v súlade s platnými európskymi a národnými pravidlami,“ zdôraznili.


Rómski starostovia súčasne ostro odmietajú, aby sa legitímne schválené projekty zneužívali na politický boj opozície. Ide podľa nich o účelové útoky, ktoré neprispievajú k riešeniu problémov, ale brzdia a ohrozujú prácu ľudí, ktorí pomoc štátu potrebujú. „Stojíme pevne za Alexandrom Daškom. Vyzývame všetkých politických aktérov, aby namiesto konfrontácie a deštrukcie podporili funkčné riešenia a konštruktívny dialóg,“ uzavreli starostovia.




Zdroj: SITA.sk - Ficovi ľudia ryžujú na chudobe, európske peniaze na pomoc Rómom sa podľa matovičovcov zneužívajú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

