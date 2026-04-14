Utorok 14.4.2026
Meniny má Justína
14. apríla 2026
KDH kritizuje Ficovu vládu, ekonomika podľa hnutia upadá a prioritou sú zmeny volebných zákonov – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Maďarský premiér Opozícia predseda KDH Premiér Slovenskej republiky
14.4.2026 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) pred začiatkom aktuálnej schôdze Národnej rady SR upozorňuje na pretrvávajúce ekonomické problémy Slovenska a neschopnosť vlády prinášať riešenia pre rodiny. KDH zároveň odmieta účelové zmeny volebných zákonov, ktoré považuje za prejav vládneho zúfalstva.
Slovensko čelí vážnym ekonomickým problémom a sérii hromadných prepúšťaní. KDH poukazuje na nedávno ohlásené rušenie viac ako 200 pracovných miest v Košiciach, ktoré nasleduje po prepúšťaní stoviek ľudí v Galante, Martine, Nitre a Detve. Celkovo ide o stratu vyše 2 900 pracovných miest.
Kritika zmien volebných zákonov
„Na Slovensku sa dejú reálne tragédie. Pracujúci v Košiciach prídu o prácu, ruší sa tam vyše 200 miest. Ďalšie stovky ľudí prepustili v iných mestách. Spolu je to takmer 3 000 zrušených pracovných miest. O prácu prichádzajú otcovia a mamy, živitelia rodín. A to všetko v čase, keď rodiny už teraz prichádzajú o takmer 900 eur ročne vplyvom vládnej konsolidácie. Kde je Robert Fico a aké ponúka riešenia?“ pýta sa predseda KDH Milan Majerský.
Namiesto riešenia ekonomickej situácie a pomoci rodinám, prichádza vládna koalícia na začínajúcu schôdzu s prioritou meniť volebné zákony, vrátane snahy o zrušenie voľby poštou zo zahraničia.
„Začíname parlament a očakávali sme, že vláda sa bude predbiehať v riešeniach na zlepšenie finančnej situácie rodín a ľudí na Slovensku. Ich prioritou je však meniť volebné zákony! Celou silou bojujú za to, aby ste nemohli voliť zo zahraničia. Robert Fico svojím nekompetentným vládnutím denne vyháňa naše deti, lekárov a inžinierov do zahraničia. Týchto ľudí vyštvala táto vláda, a keďže nemajú riešenia na naštartovanie ekonomiky, menia pravidlá hry. Chcem jasne povedať, že KDH tieto volebné nezmysly nepodporí. Fico ide narýchlo meniť volebné zákony podľa vzoru Viktora Orbána presne v týždni, kedy Orbánov systém v Maďarsku po 16 rokoch padol. Ukazuje to jedine strach,“ zdôrazňuje Majerský.
KDH prichádza s vlastnými návrhmi
KDH na aktuálnu schôdzu prináša vlastné návrhy riešení na pomoc občanom a na šetrenie na strane štátu. Hnutie opätovne navrhuje posunutie hranice na platenie odvodov pre brigádujúcich študentov a dôchodcov. Ďalším návrhom je obmedzenie hazardu s cieľom chrániť rodiny. V neposlednom rade KDH navrhuje sériu opatrení na šetrenie výdavkov štátu, vrátane obmedzenia nákupu áut nad 40 000 eur, zníženia spotreby energií, riešenia neefektívnych IT nákupov a zrýchlenia čerpania eurofondov.
„Rodinám idú vziať 900 eur ročne, ale do parlamentu nepredložili ani jeden zákon o tom, ako idú šetriť na sebe. My v KDH máme jasný plán. Len silné KDH je zárukou vlády bez chaosu, experimentov a korupcie, s jasným plánom, ako pomôcť rodinám, zjednodušiť život podnikateľom a oživiť zdravotníctvo. Verím, že väčšina ľudí na Slovensku odmietne politiku nenávisti a kradnutia, a spoločne s nami pošlú Roberta Fica do opozície,“ uzatvára Majerský.
Zdroj: SITA.sk - KDH kritizuje Ficovu vládu, ekonomika podľa hnutia upadá a prioritou sú zmeny volebných zákonov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
