Ficovi tečie už po prvom roku vlády poriadne do topánok, zúfalo sa snaží udržať pri živote zlepenec, tvrdia progresívci

Vstup Muňka do SNS

Zánik klubu

23.10.2024 (SITA.sk) - Premiérovi Robertovi Ficovi tečie už po prvom roku vlády poriadne do topánok, a preto sa zúfalo snaží udržať pri živote zlepenec.Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko v reakcii na to, že do poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) vstúpil poslanec Smeru-SD Dušan Muňko , aby klub po odchode troch poslancov nezanikol.„Aby zachránil poslanecký klub trojpercentného Andreja Danka , ktorý mal po odchode huliakovcov zaniknúť, posunul mu do neho svojho Dušana Muňka. Pre tých, čo neviete, 80-ročný poslanec Muňko je zakladajúci člen Smeru, o ktorom sa veľa písalo kvôli lacnému bytu pre Fica, ale aj pre kauzu "papagáje" či spoluprácu s ŠtB. Asi v sebe na záver kariéry objavil národniara," komentoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka Klub SNS by po odchode troch poslancov zanikol, pretože by v ňom zostalo len sedem poslancov. Minimálny počet poslancov pre vytvorenie klubu je osem. Z klubu SNS vystúpili Rudolf Huliak spolu s ďalšími dvoma poslancami Národnej koalície Ivanom Ševčíkom Pavlom Ľuptákom , pôsobiť budú v parlamente ako nezaradení.Podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru-SD Jána Richtera sú za presunom Dušana Muňka do klubu SNS „vyslovene formálne a právne dôvody, pretože z hľadiska riešenia problémov, ktoré život v parlamente prináša, sú tri poslanecké kluby dôležité".