Prevádzky prechádzajú komplexnou zmenou, obchodných zástupcov nahradili Business Developeri

23.10.2024 (SITA.sk) -Zmena preferencií zákazníkov vedie prevádzky k neustálej adaptácii. Podniky potrebujú novým trendom prispôsobovať svoje služby, vnútornú kultúru, ale aj spôsob vlastnej propagácie. Nie vždy sú však na tieto veľké a rýchle zmeny pripravené. Práve z tohto dôvodu prišla spoločnosť HEINEKEN Slovensko s riešením a majiteľom či prevádzkarom ponúka pre rozvoj podnikania pomoc. Namiesto klasických obchodných zástupcov zamestnáva Business developerov, pričom už samotný názov ich funkcie prezrádza, že ich cieľom je pomôcť s rozbehom či rastom biznisu. "Obchodný zástupca zastupuje konkrétny produkt, zatiaľ čo Business Developeri poskytujú poradenstvo v rôznych oblastiach, ako sú cenotvorba, výber sortimentu, digitálna komunikácia, trhové dáta a podpora predaja. Business developeri sa viac zameriavajú na rozvoj obchodu a efektívne využívanie synergií so zákazníkmi,"Business Developeri zaisťujú komplexné poradenstvo ohľadom podnikateľských aktivít a klientom vedia odporučiť aj rôzne formy vzdelávania, od rekvalifikačných kurzov až po Školu čapovania HoReCa Academy. "Neexistuje univerzálne riešenie na všetky problémy – spolupráca medzi majiteľom prevádzky a Business Developerom je kľúčová. Navyše ich poradenstvo je bezplatné, takže za samotný čas strávený s Business Developerom vám faktúra určite nepríde. Záujem o túto službu neustále rastie a majitelia najviac oceňujú skutočný záujem o ich podnikanie a individuálny prístup," dodáva Klein.Rozdiely v preferenciách zákazníkov nesledujeme iba medzi generáciami, ale nachádzajú aj medzi regiónmi. Business developeri majú prístup k celoslovenským údajom, no zároveň veľmi dobre poznajú svoj región a jeho špecifické potreby.Marián Klein vysvetľuje: "Tatranský región sa vyznačuje vysokou koncentráciou hotelov a zahraničných návštevníkov. Okrem tradičných turistov z Poľska a Česka čoraz častejšie prichádzajú hostia z Pobaltia, Veľkej Británie a Izraela. Preto je dôležité rozumieť ich preferenciám. Nehľadajú len svetovo známe značky ako Heineken, ale radi objavujú slovenské produkty, najmä ak vedia, od koho pochádzajú, napríklad Zlatý Bažant.V dnešnej dobe, kedy sa život čoraz viac presúva do digitálneho prostredia, je nevyhnutné, aby sa aj tradičné prevádzky prispôsobili novým trendom.. Kým kedysi im stačilo pred podnik postaviť stojan so zľavou, či vylepiť plagát s informáciou o koncerte, dnes už tieto formy propagácie nestačia. Práve Business Developeri vedia prevádzkam predstaviť silu online komunikácie, ukázať im ako fungujú sociálne médiá a vysvetliť ako na nich so zákazníkmi pracovať. Prostredníctvom cielenej digitálnej stratégie môžu prevádzky výrazne zvýšiť svoju viditeľnosť, osloviť nových zákazníkov a posilniť svoje postavenie na trhu.Slovenský gastro sektor čelí výzve, ako uspokojiť rastúce nároky zákazníkov a tejto téme sa venovala aj konferencia "Akadémia piva: Ako dostať ľudí za obe strany výčapu?", organizovaná spoločnosťami HEINEKEN Slovensko a SME konferencie, 22. októbra v Poprade. O aktuálnej situácii v HoReCa segmente diskutovali pozvaní odborníci a taktiež návštevníci konferencie – zamestnanci HoReCa.Informačný servis