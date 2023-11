Ficovu návštevu Prahy sprevádzajú viaceré špekulácie, zasiahnuť vraj musela Čaputová

Ficovu cestu do Prahy sprevádzajú špekulácie

Viac stretnutí v jeden deň

24.11.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) sa v piatok na svojej prvej oficiálnej zahraničnej návšteve po zvolení stretne v Prahe s českým prezidentom Petrom Pavlom , premiérom Petrom Fialom , ako aj s ich predchodcami Milošom Zemanom Český prezident Petr Pavel sa však podľa českých médií pôvodne nechcel s Ficom stretnúť a rozmyslel si to až po intervencii prezidentky Zuzany Čaputovej , píše iDNES.cz.Čaputová apelovala na zachovanie nadštandardných vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskom. Stretnutie sa nakoniec uskutoční, ale bez prítomnosti médií.Dôvody, pre ktoré sa Pavel nechcel s Ficom stretnúť, pomenúvajú české médiá rôzne. Lidové noviny píšu ako dôvod to, že slovenský politik sa vlani na mítingu v Nitre nedištancoval od vulgárnych slov, ktoré padli na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej.„Pavel to nechcel urobiť kvôli priateľstvu s Čaputovou. Nepáčilo sa mu to,“ povedal Lidovým novinám „zdroj oboznámený s detailmi cesty slovenského premiéra“.Novinky.cz píšu, že Pavlovi prekážalo, že „Fico neurobil jediný ústretový krok voči Českej republike. Choval sa, ako by mu to bolo úplne jedno“. Prezident Pavel totiž nemal byť vôbec v Prahe a predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová s predsedom Senátu Milošom Vystrčilom plánovali cestovať na Ukrajinu.Slovenský premiér podľa zdroja blízkemu Pražskému hradu ignoroval, že traja najvyšší ústavní činitelia Českej republiky už majú na tento deň iný dôležitý program. Pražský hrad se k tomu vyjadrovať nechcel. „Tieto špekulácie nebudeme komentovať,“ povedal Novinkám.cz hovorca Vít Kolář.Fico si navyše v rozpore so zaužívanými zvyklosťami naplánoval na rovnaký deň aj stretnutie s inými politikmi – exprezidentom Milošom Zemanom a predsedom opozičnej strany ANO Andrejom Babišom. Chcel sa stretnúť aj s ďalším českým exprezidentom Václavom Klausom , no ten je na konferencii v Zürichu.Podľa zdroja, ktorý citujú Novinky.cz, je to diplomaticky absolútne neprijateľné, pretože v prvý deň oficiálnej návštevy krajiny sa má premiér stretnúť s prezidentom, s predsedom vlády, nie so šéfom opozície alebo bývalým prezidentom.Fica v Prahe sprevádza aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár . Cieľom tejto cesty je podľa rezortu zahraničia potvrdenie nadštandardných vzťahov a vyjadrenie záujmu novej vlády o pokračovanie politického dialógu s naším najbližším susedom. Blanár sa v Prahe stretne aj s predstaviteľmi slovenskej krajanskej komunity.