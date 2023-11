Odvolávanie ministra vnútra Šutaja Eštoka v parlamente pokračuje, opozícia nočné rokovanie odmietla (naživo)

aktualizované 24. novembra 9:34





Návrh na odvolanie do parlamentu podali opozičné strany - Progresívne Slovensko (PS), hnutie Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Sloboda a Solidarita (SaS). Vládny kabinet s návrhom skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) nesúhlasí. Ako vyplýva z materiálu, ktorý vláda schválila, návrh považuje za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach. „Minister vnútra postupoval vo všetkých náležitostiach, ktoré vykonal od svojho menovania, plne v súlade so zákonom. Týka sa to aj jeho personálnych opatrení, ktoré prijať musel, pretože, ak by ich neprijal, porušil by zákon," uvádza sa v predmetnom materiáli.



Zastrašovanie a demonštrácia sily





Dôvodov na vyslovenie nedôvery ministrovi Šutajovi Eštokovi je podľa opozície viacero. Jedným je pozbavenie výkonu funkcie štátnej služby policajtov, ktorí majú status chráneného oznamovateľa. Podľa opozície tak opomenul rozhodnutie prokurátora.



„Ak minister vnútra dospel k názoru, že rozhodnutie prokurátora je nezákonné, bolo jeho povinnosťou v prvom rade preskúmať možnosti podania opravného prostriedku proti takému rozhodnutiu alebo návrhu na preskúmanie jeho zákonnosti príslušným orgánom. Rozhodol sa však pre svojvoľný výklad," argumentujú strany.



Šutaj Eštok podľa opozície svojím konaním porušil zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej a justičnej stráže a železničnej polície.



Pred vydaním personálneho rozkazu si podľa opozície nezistil skutočný stav veci ani si neobstaral potrebné podklady. „Nezákonnosť konania ministra vnútra potvrdil svojim uznesením aj Mestský súd Bratislava IV, ktorý nariadeným neodkladným opatrením vyhovel návrhu 1. viceprezidenta policajného zboru a vrátil ho na jeho pôvodné pracovné miesto," tvrdí opozícia.



Šutaj Eštok namiesto akceptovania rozhodnutia súdu verejne hrozil disciplinárnym konaním. „Svoje rozhodnutie o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby navyše ani primeraným spôsobom neodôvodnil," tvrdia opozičné strany a dodávajú, že rezortu hrozí pokuta do stotisíc eur za každé porušenie zákona.



Nedôveru podľa strán vzbudzujú aj ďalšie kroky šéfa rezortu vnútra. Patrí medzi ne napr. „hanebné" odvolanie z funkcie bývalého policajného prezidenta



Opozícii sa nepáči ani ministrova nominácia na post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby v podobe



24.11.2023 (SITA.sk) -Poslanci parlamentu v piatok od 9:00 pokračujú v rozprave k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ). Mimoriadna schôdza k vysloveniu nedôvery ministrovi vnútra sa začala vo štvrtok o 13:00. V úvode bolo odhlasované, že sa bude rokovať až do prerokovania bodu.. Po 21:00 bola schôdza prerušená.S procedurálnym návrhom, aby mimoriadna schôdza pokračovala v piatok od 9:00, vystúpil predseda poslaneckého klubu hnutia Progresívne Slovensko (PS) „V mene poslaneckých klubov hnutia PS, hnutia Slovensko a strany Sloboda a Solidarita by som chcel oznámiť, že ako navrhovatelia opúšťame rokovaciu miestnosť a nie sme toho názoru, že musí byť prerušená schôdza. Poprosím vás o výklad a prípadne návrh, aby sme mohli pokračovať v piatok o 9:00," obrátil sa Dubéci na predsedajúceho schôdze Andreja Danka SNS ).Danko uviedol, že sa obráti s návrhom na predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD), keďže z hľadiska rokovacieho poriadku je to nejasné. Zároveň vyzval, aby sa v schôdzi pokračovalo. Následne ju prerušil do 21:00.„Vzhľadom na objektívnu nemožnosť prerokovania a otázky, ktoré vyplývajú z nejasností a výkladov rokovacieho poriadku prijal predseda Národnej rady SR (Peter Pellegrini) rozhodnutie, aby sa pokračovalo v piatok o 9:00 v rokovaní, s tým, že určí ďalší postup. Keďže máme schválené rozhodnutie rokovať do prerokovania bodu, je možné schôdzu prerušiť na základe rozhodnutia," uviedol Danko v stanovisku.Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v úvode rozpravy uviedol, že minister vnútra, o ktorom nezávislý súd skonštatuje, že porušil zákon a on sa následne tomu súdu vyhráža, nemá na svojom poste čo hľadať.V každej normálnej demokratickej spoločnosti by podľa neho tento jeden jediný argument na odchod ministra stačil.„V Rusku, v Bielorusku by to pre ministra vnútra určite nebol problém, ale v demokratickej spoločnosti je to na 'uterák'," povedal Šimečka. Dodal, že dôvodov na odvolanie Šutaja Eštoka je ešte oveľa viac, pretože za necelý mesiac vo funkcii ministra sa podľa neho stihol zdiskreditovať viac než iní ministri za niekoľko volebných období.Šéf najsilnejšej opozičnej strany zdôraznil, že dnes sú k dispozícii rozhodnutia, kde dva rôzne súdy konštatovali (zatiaľ neprávoplatne, pozn. SITA), že minister vnútra konal v rozpore so zákonom keď odstavil dvoch funkcionárov policajného zboru, o ktorých vedel, že majú status chránených oznamovateľov.„Pán minister žije vo svete, kde pre neho zákony neplatia a kde on sám je zákon. Tak je to možno v Rusku alebo v Bielorusku, ale, pán minister, na Slovensku, našťastie, ešte nie," adresoval Šutajovi Eštokovi v pléne Šimečka.Pripomenul tiež to, ako funkcionárovi policajnej inšpekcie Ladislavovi Kotekovi, keď nasadol do služobného vozidla pred svojím domom v obci Jablonové pri Malackách, zablokovali cestu spolu s bratislavským krajským prokurátorom niekdajší členovia tímu Oblúk, ktorí v lete 2021 začali stíhať vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu . Svedkom toho bola aj Kotekova manželka a syn.Cieľom takejto šikany bolo podľa Šimečku zastrašovanie a demonštrácia sily. Dodal, že nová vláda si do svojho programového vyhlásenia napísala, že ukončí vojnu v polícii, no robí presný opak.