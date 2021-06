Fidesz predložil do parlamentu sporný zákon týkajúci sa LGBTI ľudí, aktivisti ho kritizujú

Ešte väčšia stigmatizácia

Schválenie je reálne

12.6.2021 (Webnoviny.sk) - Maďarská vládnuca konzervatívna strana pripravila nový zákon, ktorý zakazuje "zobrazovanie pornografického materiálu a akéhokoľvek iného obsahu zobrazujúceho alebo propagujúceho zmenu pohlavia alebo homosexualitu osobám mladším ako 18 rokov". Zákaz by mal platiť aj pre reklamu a vzdelávanie.Strana Fidesz premiéra Viktora Orbána označila legislatívu za súčasť snahy o ochranu detí pred pedofíliou.Aktivisti podporujúci práva LGBTI komunity odsúdili zákon ako diskriminačný. Niektorí ho prirovnali k ruskému zákonu z roku 2013, ktorý zakázal "propagáciu homosexuálov". Podľa nich to bol nástroj na diskrimináciu a obťažovanie.Riaditeľ Amnesty International Maďarsko David Vig vyhlásil, že navrhované zmeny prinesú ešte väčšiu stigmatizáciu LGBTI komunity."Vystavia ich ešte väčšej diskriminácii v už aj tak nepriateľskom prostredí," povedal. Zároveň dodal, že vláda sa takto akoby snaží spájať túto komunitu s pedofíliou.Organizácia Human Rights Watch takisto kritizuje návrh. "Orbánova vláda sa snaží obetovať LGBT ľudí v rámci stratégie na vyhýbanie sa povinnostiam v oblasti ľudských práv," uviedli zástupcovia s tým, že premiér sa snaží upevniť svoju autoritársku moc.Fidesz predložil návrh do parlamentu vo štvrtok. Obsahuje opatrenie na boj proti zneužívaniu detí, a tiež rôzne novely zakazujúce prenos informácií o LGBT ľuďoch alebo o vzťahoch osôb rovnakého pohlavia.O návrhu by mali rokovať v pondelok a na druhý deň je naplánované hlasovanie. Keďže strana má v parlamente väčšinu, zrejme ho aj schvália.Členka strany Gabriella Selmeczi odmieta, že by bol zákon diskriminačný. "Skutočný liberalizmus je, ak necháme deti do 18 rokov samotné s ich otázkami o svojej sexuálnej orientácii," povedala.