V Návojovciach, mestskej časti Partizánskeho, začali v piatok so samozberom jahôd. Chladnejšie počasie oneskorilo zber o niekoľko týždňov oproti minulému roku, pre vyššie náklady stúpla i cena jahôd.





"Záujem je rovnaký ako minulý rok, čiže vysoký. Zmena nastala v tom, že chladné počasie zo začiatku tohto roka spôsobilo to, že jahody pomalšie dozrievali a jahodovú sezónu začíname o dva až tri týždne neskôr," uviedol pre TASR Samuel Šebo zo spoločnosti Fructop.

Oproti minulému roku podľa neho stúpla i cena za jahody. "Cena stúpla na Slovensku v priemere o 0,10 eura, rovnako to je i u nás v Návojovciach. Tento trend pokračuje od posledných rokov, je to pre zvýšené náklady, ktoré súvisia s vypestovaním jahôd," ozrejmil. Pod cenu sa podpísalo i chladnejšie počasie, pre ktoré museli ovocinári jahody i zakrývať, rovnako tomu bolo i v minulom roku.



Možnosť zberu jahôd v prvý deň využil so svojou rodinou i Ján Gogora z Čerenian. "Máme radi jahody, prídeme niekedy aj dvakrát, i na drobnejšie plody. Sú dobré, sladké. Jedno menšie vedro sa dá vyzbierať za polhodinu," priblížil Gogora.



Ovocinári na jahodovej plantáži v Návojovciach vysadili osem hektárov jahôd, otvorení budú ešte približne tri alebo štyri týždne, spolu s dozbieravaním do 11. júla, dodal Šebo.



Chladnejšie počasie posunie i zber jabĺk, ktoré má firma vo svojom sade.