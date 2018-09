Fidesz predložil parlamentu návrh uznesenia proti správe EP

Maďarský premiér Viktor Orbán počas prejavu na zasadnutía Európskeho parlamentu (EP) vo francúzskom Štrasburgu 11. septembra 2018. Maďarský premiér okrem iného v prejave uviedol, že Správa o stave demokracie v Maďarsku na zasadnutí EP je urážkou Maďarska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 18. septembra (TASR) - Maďarský vládny blok strán Fidesz-KDNP predložil parlamentu v Budapešti návrh uznesenia, ktorým odsudzuje správu o stave demokracie v Maďarsku, schválenú minulú stredu Európskym parlamentom v Štrasburgu.povedal v utorok novinárom hovorca parlamentnej frakcie Fideszu János Halász.Podľa agentúry MTI hovorca uviedol, že tento návrh bol schválený blokom Fidesz-KDNP.dodal Halász.Budapeštianske zastúpenie Európskej komisie v reakcii na tvrdenia premiéra Orbána a jeho vlády vydalo v pondelok večer vyhlásenie, v ktorom popiera, že by Brusel chcel na stráženie vonkajších schengenských hraníc v Maďarsku nasadiť svojich, aby tí vpúšťali migrantov.Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság cituje zastúpenie EK z hodnotiaceho prejavu o stave Únie, ktorý minulú stredu predniesol predseda eurokomisie Jean-Claude Juncker. V ňom zverejnil návrh na zvýšenie počtu orgánov pohraničnej stráže EÚ na 10.000 ľudí do roku 2020 s tým, že by ich právomoci boli rozšírené. Avšak svoju úlohu by plnili pod dozorom orgánov členských krajín a v zmysle zákonov danej členskej krajiny, zdôraznilo zastúpenie EK.