Exteriér škôlky na Nábrežnej ulici v Novej Bani obnovia do konca roka

Nová Baňa 18. septembra (TASR) - Exteriér Materskej školy na Nábrežnej ulici v Novej Bani ešte tento rok obnovia, rekonštrukcia vyjde mesto menej finančných prostriedkov, ako pôvodne očakávalo. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ktoré mesto zverejnilo vo vestníku verejného obstarávania.Dodávateľom prác, ktorý vzišiel z verejnej súťaže, je spoločnosť Sport service, s.r.o. Diaková. Za rekonštrukciu jej mesto zaplatí 177.664 eur bez DPH, čo je menej ako predpokladalo. Predpokladané náklady boli vo výške viac ako 190.600 eur bez DPH. Práce by podľa zverejnenej zmluvy mali byť hotové do 14. decembra tohto roka. Stavebné práce riešia výmenu alebo obnovu stavebných častí z dôvodu skvalitnenia a vyššej bezpečnosti exteriérových priestorov. Ich súčasťou má byť výstavba murovaného skladu s prístreškom na smetné nádoby, obnova komunikácie v areáli a obnova existujúcich chodníkov, rekonštrukcia oplotenia a tiež stavebnotechnické riešenie multifunkčného ihriska, detských ihrísk a ostatných herných plôch.