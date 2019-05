Fidesz v eurovoľbách rozdrvil konkurenciu, získal vyše 52 percent

Na archívnej snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 27. mája (TASR) - Vládnuca strana Fidesz premiéra Viktora Orbána sa podľa očakávania stala jasným víťazom nedeľňajších volieb do Európskeho parlamentu (EP) v Maďarsku. Získala 52,14 percenta hlasov, čo jej zabezpečilo 13 z 21 mandátov prináležiacich v EP Maďarsku, uviedla agentúra APA s odvolaním sa na volebnú komisiu.Úspechom boli eurovoľby pre opozičnú Demokratickú koalíciu (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya, ktorej kandidátku viedla jeho druhá manželka Klára Dobrevová. DK dostala 16,26 percenta hlasov a vďaka tomu počet svojich mandátov zdvojnásobila na štyri.Liberálna strana Momentum, ktorá sa na eurovoľbách zúčastnila prvýkrát, skončila prekvapivo tretia so ziskom 9,92 percenta hlasov a dvoma mandátmi.Naopak za neúspech môže voľby do EP v roku 2019 považovať najsilnejší opozičný subjekt Maďarská socialistická strana (MSZP), ktorej dalo svoje hlasy len 6,68 percenta voličov. Socialisti zároveň prišli o jeden z dvoch mandátov.Podobne dopadol aj bývalý krajne pravicový Jobbik, vystupujúci v posledných rokoch umiernenejšie: dostal len 6,44 percenta a prišiel o dvoch z doterajších troch europoslancov.