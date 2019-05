Bullmann: Európski ľudovci nedokážu zakročiť proti zmenám klímy

Udo Bullmann, archívna snímka. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 27. mája (TASR) - Európska ľudová strana, doteraz najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente (EP), už nemá potrebnú silu zakročiť proti klimatickým zmenám. Uviedol to v nedeľu večer šéf frakcie socialistov a demokratov v EP (S&D), nemecký poslanec Udo Bullmann, ktorého citoval server týždenníka Politico.vyhlásil Bullmann. "Líder S&D zdôraznil, že Pokroková aliancia socialistov a demokratov je pripravená splniť si svoje záväzky v oblasti boja proti globálnemu otepľovaniu.Bullmann sa pritom nevyjadril k evidentnému posilneniu ekologických strán vo voľbách do EP vo viacerých členských krajinách (Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Rakúsko).Podľa týždenníka Politico by pre eurosocialistov bola zrejme najprirodzenejším spojencom pri presadzovaní razantnejšej európskej klimatickej politiky politická skupina Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA).(spravodajca TASR Jaromír Novak)