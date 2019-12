Fidesz zvolal svoj protiprisťahovalecký kabinet

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 2. decembra (TASR) - Súčasný stav nelegálnej migrácie na maďarských hraniciach možno pripodobniť ku krízovej situácii z roku 2015. Na schôdzi protiprisťahovaleckého kabinetu maďarskej vládnej strany Fidesz v Budapešti to povedal predseda tohto orgánu Szilárd Németh.Členovia kabinetu si vypočuli správu o migrácii štátneho tajomníka rezortu vnútra Károlya Kontráta a štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Tamása Menczera. Informovala o tom agentúra MTI.Na schôdzke zaznelo, že v roku 2018 zadržali na hraniciach 6506 cudzincov, zatiaľ čo do konca novembra 2019 počet zadržaných narušiteľov hraníc prekročil počet 12.500.Ilegálni migranti sa podľa Németha pokúšajú dostať cez hranice po zemi i popod zem, cez rieky, v kamiónoch, železničných vozňoch, ale i prekonaním hraničných zábran.Členmi protiimigračného kabinetu sú aj zástupcovia Maďarov žijúcich v srbskej Vojvodine. Tí vyzvali maďarskú vládu, aby zachovala stav núdze v súvislosti s masovou migráciou, pretože sa tak pre ilegálnych migrantov táto trasa stáva nepriechodnou.Predseda kabinetu zdôraznil, že Maďarsko patrí medzi najbezpečnejšie krajiny práve preto, lebo tam funguje ochrana hraníc. Németh zároveň podporil požiadavku na zachovanie stavu núdze.Založenie protiprisťahovaleckého kabinetu so 17 členmi oznámil Fidesz vlani 11. októbra.zdôvodnil vtedy Németh založenie tohto orgánu.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)